Familia de Yeison Jiménez tendría que enfrentar problema legal

El pasado 10 de enero, Colombia amaneció conmocionada por la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida luego de un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. En el siniestro, ocurrido mientras se desplazaba en una avioneta privada, también murieron los otros cinco ocupantes de la aeronave, según se confirmó en las horas posteriores al hecho.

La noticia generó una ola de dolor no solo entre sus familiares y amigos cercanos, sino también entre miles de seguidores y colegas del gremio musical, quienes durante semanas han rendido homenajes póstumos en distintos escenarios del país, recordando el impacto artístico y cultural que dejó el intérprete en la música popular.

El fallecimiento de Yeison Jiménez no solo estremeció a Colombia. Su muerte tuvo eco en varios países, especialmente en aquellos donde su música había logrado posicionarse con fuerza en los últimos años. Mensajes de despedida, conciertos en su honor y publicaciones en redes sociales evidenciaron la huella que dejó su carrera en la industria musical.

Mientras su familia ha intentado llevar el duelo de manera privada, también ha estado presente en algunos de los homenajes realizados, acompañando el cariño masivo de los fanáticos que aún lamentan su inesperada partida.

Sale a la luz un millonario fraude que lo afectó en vida

En medio del luto, salió a la luz un hecho que añadió un nuevo capítulo de polémica a la historia del artista. De acuerdo con información revelada por TV Azteca, el cantante habría sido víctima de una millonaria estafa ocurrida en el año 2021, tras invertir cerca de un millón de dólares en supuestos negocios que prometían altos rendimientos económicos.

Sin embargo, dichas inversiones nunca generaron las ganancias esperadas y, con el tiempo, se confirmó que se trataba de un fraude cuidadosamente estructurado. Según el medio internacional, el presunto responsable de la estafa ya se encuentra privado de la libertad, aunque el dinero invertido aún no ha sido recuperado.

Proceso judicial continúa tras su muerte

El proceso legal por este caso sigue activo y actualmente se encuentra en fase de incidente de reparación, etapa clave para determinar si la familia podrá recuperar la millonaria suma perdida. El abogado del caso aseguró que una audiencia fundamental, inicialmente programada para diciembre pasado, fue aplazada.

“Una audiencia clave fue reprogramada para marzo de 2026”, indicó el representante legal, lo que significa que, en medio del dolor por la pérdida del artista, su familia deberá retomar el proceso judicial en las próximas semanas.

Hasta el momento, las declaraciones públicas por parte de los familiares han sido escasas. Han optado por vivir el duelo lejos del foco mediático, agradeciendo las múltiples muestras de apoyo recibidas por parte de artistas, colegas y seguidores del cantante.