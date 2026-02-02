Carmen Villalobos se cansó de los rumores sobre vida sentimental

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación la vida personal de Carmen Villalobos. En las últimas semanas de 2025, comenzaron a circular fuertes especulaciones sobre una posible ruptura entre la actriz y el presentador Frederik Oldenburg, relación que ambos habían hecho pública en 2023.
Los rumores surgieron luego de que seguidores notaran un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de publicaciones juntos durante Navidad y fin de año, fechas en las que anteriormente solían compartir mensajes y fotografías. Este silencio digital encendió las alarmas entre los fans, que empezaron a cuestionar el estado actual de la relación.
El video que avivó los rumores
La teoría de una posible separación se intensificó tras la viralización de un clip grabado en el set de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso. En el video, la actriz Majida Issa bromea frente a cámaras diciendo:
Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos
Justo después, Carmen Villalobos aparece en escena riendo, un gesto que muchos interpretaron como una confirmación implícita de su soltería. El comentario fue suficiente para que las especulaciones se multiplicaran en plataformas como Instagram, X y TikTok.
Regreso a las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso
En medio de los rumores, Telemundo anunció oficialmente el inicio de las grabaciones de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, una noticia que emocionó a los seguidores de la serie. El proyecto contará con el regreso de Carmen Villalobos y Majida Issa, dos de las figuras más queridas de la producción, lo que explica en parte la intensa agenda laboral de la actriz.
Carmen Villalobos reacciona en redes sociales
Ante la avalancha de comentarios y teorías, Carmen Villalobos decidió pronunciarse desde su cuenta de Instagram, sin mencionar directamente a Frederik Oldenburg, pero dejando clara su postura frente a las especulaciones.
“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá ya está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también…”, comenzó diciendo la actriz desde su camerino.
Más adelante, se refirió a los rumores que circulan en redes: “Uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario de verdad que uno dice: ay Dios mío, pero la gente de dónde saca, de dónde inventa… mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan…”.
Aunque Villalobos no confirmó ni desmintió directamente una ruptura, su mensaje dejó entrever su incomodidad frente a las interpretaciones y juicios que se generan a partir de su silencio en redes.
Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg han confirmado oficialmente una separación. Sin embargo, la falta de apariciones públicas juntos y el contexto de las declaraciones han mantenido viva la conversación entre los seguidores.