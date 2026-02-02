Carmen Villalobos se cansó de los rumores sobre vida sentimental

Justo después, Carmen Villalobos aparece en escena riendo, un gesto que muchos interpretaron como una confirmación implícita de su soltería. El comentario fue suficiente para que las especulaciones se multiplicaran en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Regreso a las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso

En medio de los rumores, Telemundo anunció oficialmente el inicio de las grabaciones de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, una noticia que emocionó a los seguidores de la serie. El proyecto contará con el regreso de Carmen Villalobos y Majida Issa, dos de las figuras más queridas de la producción, lo que explica en parte la intensa agenda laboral de la actriz.

Carmen Villalobos reacciona en redes sociales

Ante la avalancha de comentarios y teorías, Carmen Villalobos decidió pronunciarse desde su cuenta de Instagram, sin mencionar directamente a Frederik Oldenburg, pero dejando clara su postura frente a las especulaciones.

“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá ya está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también…”, comenzó diciendo la actriz desde su camerino.

Más adelante, se refirió a los rumores que circulan en redes: “Uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario de verdad que uno dice: ay Dios mío, pero la gente de dónde saca, de dónde inventa… mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan…”.

Aunque Villalobos no confirmó ni desmintió directamente una ruptura, su mensaje dejó entrever su incomodidad frente a las interpretaciones y juicios que se generan a partir de su silencio en redes.

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg han confirmado oficialmente una separación. Sin embargo, la falta de apariciones públicas juntos y el contexto de las declaraciones han mantenido viva la conversación entre los seguidores.