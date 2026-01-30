Nicolás Arrieta se le declara a Mariana Zapata a pesar de tener novia

La participación de Nicolás Arrieta por La Casa de los Famosos Colombia continúa generando conversación tanto dentro como fuera del reality. En los últimos días, él se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados del programa, luego de abrir su corazón y confesar los sentimientos que ha desarrollado por su compañera Mariana Zapata, situación que no tardó en encender el debate en redes sociales.

La cercanía entre Arrieta y la modelo y creadora de contenido comenzó a llamar la atención de los televidentes a través de distintas charlas, dinámicas y momentos compartidos dentro de la casa. En varias de estas escenas, el influencer dejó ver que sentía una conexión especial con Zapata, marcando el inicio de una relación cercana que muchos han interpretado como algo más que una simple amistad.

¿Amistad o coqueteo dentro del reality?

Durante una conversación con otros participantes, Nicolás Arrieta reconoció sentirse particularmente cómodo con Mariana, lo que dio pie a una serie de interacciones cargadas de complicidad y confianza. Estos momentos no han pasado desapercibidos para los seguidores del programa, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible romance en desarrollo.

Las miradas, risas y gestos entre ambos han sido analizados por los fanáticos del reality, que se mantienen atentos a cada detalle de su convivencia. Para muchos, la química es evidente; para otros, se trata simplemente de una amistad intensa nacida del encierro y la convivencia diaria.

La polémica: una relación fuera de la casa

El interés mediático aumentó debido a que Nicolás Arrieta mantiene una relación sentimental fuera del programa. El creador de contenido ingresó al reality comprometido con Manuela Ortiz, comunicadora social, periodista e influencer digital, quien ha manifestado públicamente su apoyo durante la participación de Arrieta en la competencia.

Este detalle ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores disfrutan la dinámica entre Arrieta y Zapata, otros cuestionan el comportamiento del influencer y recuerdan su vínculo sentimental con Ortiz, lo que ha convertido el tema en uno de los más comentados del programa.

Expectativa entre los televidentes

Por ahora, la relación entre Nicolás Arrieta y Mariana Zapata se mantiene en un plano cercano y amistoso, al menos de manera explícita. No obstante, sus constantes interacciones continúan alimentando las especulaciones sobre lo que podría ocurrir en los próximos capítulos.