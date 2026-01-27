Después de varios meses de mantenerse al margen de la polémica sobre su vida sentimental, Nataly Umaña volvió a sacudir las redes sociales con un mensaje directo y sin filtros dirigido a su expareja, Alejandro Estrada. La reacción de la actriz se produjo tras la reciente participación de él en la dinámica “La línea de la vida” de ‘La casa de los famosos’, espacio en el que habló abiertamente del fin de su matrimonio y del proceso emocional que atravesó tras el escándalo que marcó su separación.

Alejandro Estrada vuelve a hablar sobre Nataly Umaña

Durante la actividad, el cucuteño se mostró vulnerable y reflexivo. Recordó los momentos más difíciles de su vida personal, haciendo énfasis en la infidelidad que se convirtió en un episodio ampliamente comentado a nivel nacional. Según él, el dolor no solo estuvo relacionado con la traición, sino con el impacto mediático que sufrió Umaña en ese momento.

“Me dolía cómo la acribillaban… Se pasa mucho por la cabeza [pensar en volver], pero fue muy destructivo. Perdoné, fue lo primero que hice, pero a veces hay que saber soltar por completo”, expresó Alejandro Estrada ante las cámaras. Además, aseguró encontrarse en una etapa de sanación y afirmó que su objetivo ahora es reconstruir su vida sentimental y volver a vivir en pareja.

No obstante, la versión del actor no fue bien recibida por Nataly Umaña. A través de sus redes sociales, la ibaguereña decidió hablar, según ella, “por única vez” sobre el tema, para desmentir categóricamente la idea de que hubiese existido una intención de reconciliación de su parte.