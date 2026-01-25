Karina García estuvo con su nuevo novio en la casita de Bad Bunny

Tras su paso por la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, Karina García se convirtió en una de las participantes más comentadas del reality del Canal RCN, no solo por su personalidad y belleza, sino también por la relación sentimental que sostuvo con Andrés Altafulla, romance que nació frente a las cámaras y que, meses después, llegó a su fin por caminos distintos y prioridades profesionales.

Aunque la ruptura marcó el cierre de una etapa, la creadora de contenido y modelo dejó claro que sigue creyendo en el amor y que está abierta a encontrar una pareja que le brinde el lugar que merece. Su creciente popularidad tras el reality le permitió ampliar su agenda laboral, al igual que a Altafulla, con múltiples contratos, eventos y apariciones públicas.

Rumores que se hicieron realidad en Medellín

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible nuevo romance comenzaron a tomar fuerza luego de que Karina García apareciera en un video musical del rapero Kris R, que tiene aproximadamente 24 años. En ese momento, muchos asumieron que se trataba únicamente de una colaboración profesional.