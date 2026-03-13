Lucho Velasco está listo para dar un nuevo paso en su carrera. El actor colombiano, recordado por su papel de “Manín” en La Reina del Flow, presentó el tráiler oficial de ‘Tu Reina’, la película con la que debuta como director y que también protagoniza.

El filme, que llegará a los cines colombianos el próximo 9 de abril, marca una apuesta personal del actor por el cine con una historia que mezcla suspenso, emociones intensas y tensiones sociales, ambientada en el vibrante escenario del Carnaval de Barranquilla.

Con este proyecto, Velasco da el salto de la televisión a una propuesta cinematográfica propia, en la que asume el reto de dirigir, protagonizar y producir una historia que explora los conflictos humanos en medio de una de las fiestas culturales más importantes del país.

El salto de Lucho Velasco a la dirección

Después de años consolidándose como actor en televisión, Velasco decidió dar un paso más dentro de la industria audiovisual: contar historias desde la dirección.

‘Tu Reina’ representa una apuesta creativa personal en la que el actor lidera el proyecto desde distintos frentes, apostando por una narrativa que combina el suspenso con una mirada sobre temas como la identidad, los prejuicios sociales y la búsqueda de reconocimiento.

La propuesta visual del filme mezcla la intensidad de un thriller con el colorido y la energía del Caribe colombiano, construyendo una atmósfera donde la celebración y el conflicto conviven constantemente.

Una historia ambientada en el Carnaval de Barranquilla

La película se desarrolla en una Barranquilla nocturna, intensa y llena de contrastes, donde el ambiente del carnaval sirve como escenario para una historia cargada de emociones, secretos y tensiones.

Dentro de ese universo aparece Alondra, una mujer trans que participa en un reinado del carnaval y que se perfila como una fuerte aspirante a la corona.

En medio de la energía desbordante de la fiesta, los personajes enfrentan sus propios miedos, prejuicios y procesos de aceptación, mientras la historia avanza entre el drama y el suspenso.

El equipo detrás de la película

El guion de ‘Tu Reina’ fue escrito por Andrés Salgado Tous, uno de los libretistas más reconocidos de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones emblemáticas como Perro Amor, El Joe: la leyenda, Celia y La Reina del Flow, consolidándose como una de las plumas más influyentes del entretenimiento nacional.

La película también cuenta con la participación de Mara Cifuentes y Juan Palau, quienes hacen parte del elenco que acompaña a Velasco en esta historia ambientada en el Caribe colombiano.

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El proyecto es una producción de KUT, una alianza entre Noelia Cine y KASA Agencia, dos compañías que buscan impulsar nuevas narrativas dentro del cine colombiano y latinoamericano.

Cuenta regresiva para el estreno

Con el lanzamiento del tráiler comienza oficialmente la promoción de ‘Tu Reina’, una película que marca el debut de Lucho Velasco como director y que llegará a las salas de cine del país el 9 de abril.

Para Velasco, el proyecto representa una nueva etapa en su carrera: pasar de interpretar historias a dirigirlas, apostando por una propuesta cinematográfica que combina entretenimiento, suspenso y una mirada sobre las realidades sociales que atraviesan la vida cotidiana.