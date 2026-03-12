El Carnaval de Barranquilla se convierte en el escenario de secretos, emociones y tensiones sociales en ‘Tu Reina’, la película que marca el debut de Mara Cifuentes como protagonista en el cine colombiano.

La modelo y figura pública interpreta a Alondra, una mujer trans que participa como aspirante a la corona en el Carnaval Gay, uno de los espacios más emblemáticos de expresión y diversidad dentro de las fiestas barranquilleras. Pero detrás del brillo de la celebración, la historia se adentra en una trama donde los personajes enfrentan prejuicios, conflictos personales y luchas por reconocimiento.

La película está dirigida, producida y protagonizada por Lucho Velasco, recordado por su papel de “Manín” en La Reina del Flow, quien apuesta por un thriller que mezcla suspenso con drama humano en medio del universo festivo del Caribe colombiano.

Mara Cifuentes debuta como protagonista

Para Mara Cifuentes, conocida por su carrera en el modelaje y su presencia pública, ‘Tu Reina’ representa un paso importante hacia la actuación cinematográfica.

En la película interpreta a Alondra, un personaje que combina fuerza, vulnerabilidad y determinación. Su participación también tiene un valor simbólico importante dentro del proyecto: una mujer trans interpretando a un personaje trans, lo que aporta una dimensión emocional más auténtica a la historia.

Juan Palau se suma al elenco

El filme también cuenta con la participación del actor y cantante Juan Palau, uno de los rostros jóvenes más reconocidos del entretenimiento colombiano.

Palau ha participado en producciones televisivas como La Reina del Flow y Verdad Oculta, y además ha construido una carrera musical dentro del género urbano. Su presencia en la película conecta con nuevas audiencias y suma un componente contemporáneo a la historia.

Una apuesta personal de Lucho Velasco

Para Lucho Velasco, ‘Tu Reina’ representa una apuesta creativa muy personal. Además de protagonizar la historia, el actor asumió el reto de dirigir y producir la película, consolidando un proyecto propio dentro del cine colombiano.

El guion fue escrito por Andrés Salgado Tous, reconocido libretista de producciones como Perro Amor, El Joe: la leyenda, Celia y La Reina del Flow.

Estreno en cines

Con el lanzamiento del tráiler comienza la promoción de ‘Tu Reina’, que llegará a las salas de cine del país el próximo 9 de abril.

La película mezcla suspenso, diversidad y cultura caribeña, llevando al cine una historia donde la fiesta más grande de Colombia también se convierte en escenario de conflictos humanos y búsqueda de identidad.