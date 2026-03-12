Inicio
Lamborghini Super Trofeo Norte América, el próximo reto de Tatiana Calderón

Jue, 12/03/2026 - 17:24
La colombiana suma un nuevo reto en su carrera internacional al competir en una de las series monomarca más prestigiosas del automovilismo.
Tatiana Calderón
Créditos:
Cortesía

La piloto colombiana Tatiana Calderón confirmó que competirá en la temporada de la Lamborghini Super Trofeo North America junto al equipo Rafa Racing, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del automovilismo internacional.

Reconocida como una de las pilotos latinoamericanas más destacadas de su generación, Calderón ha competido en algunas de las categorías más exigentes del deporte motor. A lo largo de su carrera ha participado en campeonatos como la FIA Formula 2 Championship, la Super Formula en Japón, la IndyCar Series y el FIA World Endurance Championship. Además, fue piloto de pruebas en la Formula One, experiencia que consolidó su reconocimiento dentro del automovilismo internacional.

Su versatilidad y capacidad de adaptación a distintas disciplinas la han convertido en una referente del deporte motor latinoamericano.

Una alianza que impulsa el talento latinoamericano

La llegada de Calderón a Rafa Racing representa una alianza estratégica basada en valores compartidos. El equipo, con raíces latinoamericanas, se ha destacado por su compromiso con el desarrollo del talento de la región y por generar oportunidades para las mujeres dentro del automovilismo, un objetivo que coincide con el camino que la piloto colombiana ha impulsado durante su carrera.

“Estoy muy emocionada de unirme a Rafa Racing para competir en la Lamborghini Super Trofeo Norte América. Es un campeonato muy competitivo y creo que tenemos una gran oportunidad de lograr buenos resultados juntos. Me motiva especialmente formar parte de un equipo latinoamericano que está comprometido con impulsar el talento de nuestra región y abrir más puertas para las mujeres en el automovilismo”, señaló Calderón.

La piloto también agradeció el respaldo de sus patrocinadores, entre ellos la Fundación ConCora impulsada por Karol G, además de AVL RACETECH y Escudería Telmex-Claro.

Con esta nueva alianza, Rafa Racing y Tatiana Calderón buscarán ser protagonistas en una de las series monomarca más prestigiosas del automovilismo internacional, reafirmando además su compromiso con el crecimiento del talento latinoamericano en el deporte motor.

Colombia
Automovilismo
Tatiana Calderón
