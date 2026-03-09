Inicio
Deportes

Batalla campal en la final del Campeonato Mineiro deja 23 expulsados

Lun, 09/03/2026 - 11:34
La final del torneo estadual de Minas Gerais terminó en una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro, que dejó un récord histórico de expulsiones en el fútbol brasileño.
Pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro
Créditos:
Tomado de Instagram @otaviosilva_fotoof

La final del campeonato mineiro entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pasará a la historia por la pelea sobre el campo entre los componentes de ambos equipos justo antes del final y las 23 expulsiones que decretó el colegiado tras la contienda, que no pudo mostrar en el momento ante la magnitud del tumulto.

Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.

Con 1-0 a favor del Cruzeiro, con gol de Kaio Jorge a los 60 minutos, la batalla campal, en la que hubo puñetazos y patadas a lo largo de todo el terreno de juego, comenzó con una disputa entre el centrocampista del Cruzeiro Christian y el meta del Atletico MG Everson, que se enzarzaron en la disputa de un balón.

A partir de este instante se organizó una tremenda reyerta que comenzó en dicha portería y acabó llegando prácticamente a la otra meta entre golpes, puñetazos, patadas, carreras, que tardó en ser aplacada para poder disputarse el minuto final del encuentro.

El colegiado Matheus Candaçan posteriormente decidió 23 expulsiones, 21 de ellas justificadas así: "Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto".

Las dos excepciones fueron las de Christian, expulsado por golpear a Everson "en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta", y el guardameta por "agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

Los otros 21 expulsados fueron, por el Cruzeiro, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge; y por el Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

"Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto", es el argumento oficial en el acta de su decisión. Todos tendrán que cumplir la sanción en la próxima edición del Campeonato Mineiro. 

Fútbol
Atlético Mineiro
Cruzeiro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Iván Cepeda anuncia a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial
Aida Quilcué-vicepresidena-Iván Cepeda
El candidato del Pacto Histórico eligió a la líder indígena y senadora del Cauca para acompañarlo en la carrera presidencial.
Colombia
Capturan a otro hermano de 'Iván Mordisco' en Tolima, cerco se estrecha
captura-alias conejo-hermano-mordisco.
Capturan en Tolima a alias 'Conejo', hermano de 'Iván Mordisco', buscado por homicidio, secuestro y tráfico de armas.
Mundo
Trump critica elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán
Trump-nuevo-líder-irán
El presidente de EE. UU. cuestionó la designación del hijo de Alí Jameneí como nuevo líder iraní en plena guerra con Washington e Israel.
Colombia
ONU alerta por combates que afectan a indígenas arhuacos en la Sierra Nevada
Indígenas arhuacos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los choques armados en zona rural de Aracataca dejan un civil muerto, heridos y mujeres indígenas desaparecidas.