Pacto Histórico se consolida como la mayor fuerza del Congreso en 2026

El Pacto Histórico se perfila nuevamente como la bancada más fuerte del Congreso tras las elecciones legislativas de 2026. Con base en los resultados preliminares del preconteo electoral, esa coalición política se mantendría como el principal bloque del poder Legislativo, consolidando su posición de cara al nuevo periodo parlamentario que comenzará el próximo 20 de julio.

De acuerdo con los cálculos que realizan desde esa fuerza política, el partido del presidente Gustavo Petro alcanzaría 26 curules en el Senado y 36 en la Cámara de Representantes, cifras que se desprenden de la información preliminar reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Si estos números se confirman durante el proceso de escrutinio, el Pacto Histórico mantendría el mismo número de senadores que logró en las elecciones de 2022, cuando se convirtió por primera vez en la bancada más numerosa del Senado. En la Cámara de Representantes, en cambio, el movimiento político registraría un crecimiento de tres curules adicionales frente al periodo legislativo anterior.

Dentro del partido incluso proyectan un resultado ligeramente mayor. Algunos dirigentes consideran posible que durante el escrutinio oficial se sumen dos nuevas curules en el Senado, lo que ampliaría aún más su presencia en el Legislativo.

Sin embargo, estas cifras todavía son preliminares. La composición definitiva del Congreso solo se confirmará cuando el Consejo Nacional Electoral concluya el proceso de escrutinio y entregue las credenciales oficiales a los congresistas electos.

Un sistema electoral bajo debate

Durante la jornada electoral, el propio presidente Petro y algunas figuras de su gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalaron posibles irregularidades en el proceso y plantearon dudas sobre el sistema de votación.

No obstante, fue ese mismo esquema electoral el que terminó confirmando la victoria del Pacto Histórico en el Senado, según el preconteo oficial. El proceso incluye un conteo preliminar de votos y posteriormente un escrutinio detallado, en el que los resultados se verifican mediante los formularios E-14 que registran los votos en cada mesa.

El proceso electoral también contó con una amplia vigilancia ciudadana y política, con más de un millón de testigos electorales certificados, según datos del Consejo Nacional Electoral.

Ventaja sobre la oposición

Los resultados preliminares indican que el Pacto Histórico superó los 4,3 millones de votos en el Senado, lo que representa cerca del 23 % del total de la votación en esa corporación, con más del 98 % de las mesas informadas.

Ese resultado le permitió tomar distancia de su principal opositor, el Centro Democrático, al que superó por más de 1,3 millones de votos, una diferencia que equivale a más del 7 % de la votación en esa contienda.

Sin embargo, desde el Centro Democrático también destacan sus propios resultados. Según los cálculos de ese partido, al sumar los votos obtenidos en Senado y Cámara de Representantes se consolidarían como la colectividad con mayor votación total al Congreso, con cerca de 5,4 millones de sufragios.

El escenario político que viene

Los resultados legislativos anticipan un panorama político competitivo de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Varias figuras comienzan a perfilarse como posibles protagonistas de esa contienda.

Entre los nombres que suenan con mayor fuerza aparecen el senador Iván Cepeda y la senadora Paloma Valencia, además del abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella.

Con el Congreso ya prácticamente definido, el escenario político colombiano entra ahora en una nueva fase, en la que el poder legislativo y la carrera presidencial comenzarán a marcar el rumbo de la política nacional durante los próximos meses.