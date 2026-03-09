¿Quiénes competirán en la primera vuelta presidencial 2026? Así quedó la lista

La carrera por la Presidencia de Colombia entró en su fase decisiva tras las consultas interpartidistas realizadas en el marco de las elecciones legislativas, una jornada que definió a varios de los aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial programada para el próximo 31 de mayo de 2026.

Los resultados dejaron como ganadores de las principales consultas a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia; a Claudia López, en la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación; y a Roy Barreras, en la consulta del Frente por la Vida.

Con estos resultados, el mapa de candidatos presidenciales quedó prácticamente definido. En total, 16 aspirantes competirán por la Presidencia en la primera vuelta electoral:

Iván Cepeda Abelardo de la Espriella Sergio Fajardo Paloma Valencia Claudia López Roy Barreras Luis Gilberto Murillo Maurice Armitage Luis Carlos Reyes Mauricio Lizcano Juan Fernando Cristo Daniel Palacios Miguel Uribe Londoño Felipe Córdoba Clara López Santiago Botero Jaramillo

Participación en consultas y primeras definiciones

Durante la jornada electoral, en la que también se eligió al nuevo Congreso de la República, más de cinco millones de ciudadanos participaron en las consultas interpartidistas. La Gran Consulta por Colombia concentró la mayor participación con el 82,8 % de los votos, seguida por la Consulta de las Soluciones, con 8,7 %, y la del Frente por la Vida, con 8,3 %.

La gran ganadora del día fue Paloma Valencia, quien alcanzó más de tres millones de votos, superando ampliamente a otros precandidatos. En esa consulta también destacó la votación de Juan Daniel Oviedo, quien ocupó el segundo lugar con más de un millón de sufragios.

En la consulta del Frente por la Vida, la competencia fue mucho más cerrada. Roy Barreras logró imponerse por un margen de aproximadamente 20.000 votos sobre Daniel Quintero, en una contienda que sumó algo más de 200.000 apoyos para el vencedor.

Por su parte, Claudia López obtuvo más de 500.000 votos en la Consulta de las Soluciones, en la que se enfrentó al precandidato Leonardo Humberto Huerta.

Los favoritos en las encuestas

Algunos de los aspirantes con mayores opciones de llegar a la segunda vuelta no participaron en las consultas recientes. Es el caso de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien ganó una consulta interna de su movimiento en octubre del año pasado con más de 1,18 millones de votos.

Cepeda lidera actualmente varias encuestas de intención de voto con cifras que oscilan entre 35 % y 40 %. Detrás de él aparece el abogado Abelardo de la Espriella, candidato independiente con un discurso centrado en seguridad e institucionalidad, que registra niveles de apoyo cercanos al 20 % o 25 %.

Un escenario político fragmentado

El resto de la contienda reúne perfiles diversos. Sergio Fajardo vuelve a aspirar a la Presidencia desde el centro político con su movimiento Dignidad y Compromiso, mientras que la exministra Clara López busca llegar a la Casa de Nariño con propuestas enfocadas en desarrollo social y reducción de desigualdades.

También participan candidatos independientes y representantes de movimientos emergentes, como Santiago Botero Jaramillo con la plataforma Romper el Sistema, o el exministro Mauricio Lizcano, quien propone una agenda centrada en innovación, tecnología y modernización del Estado.

Analistas políticos coinciden en que la gran cantidad de candidatos refleja la fragmentación del escenario político colombiano. Esta amplia oferta electoral podría dispersar el voto en la primera vuelta y abrir la puerta a posibles alianzas antes de la segunda vuelta.

Con los candidatos ya definidos, el país entra ahora en la etapa más intensa de la campaña presidencial, en la que cada aspirante buscará consolidar apoyos de cara a la votación que definirá quiénes avanzarán a la segunda vuelta y disputarán finalmente la Presidencia de la República.