Nathan Martin protagonizó una remontada memorable para ganar el Maratón de Los Ángeles 2026 en uno de los finales más emocionantes registrados en esta carrera.

El corredor estadounidense alcanzó y superó al keniano Michael Kamau en los últimos metros del recorrido, justo antes de cruzar la meta en Century City.

Tras completar las 26,2 millas del recorrido, apenas unos pasos separaron al primero del segundo en un desenlace dramático que recordó a los finales más cinematográficos de Hollywood.

Kamau había liderado gran parte de la carrera, que comenzó en el Dodger Stadium y atravesó algunos de los barrios más emblemáticos de Los Ángeles.

Con la meta a la vista, Martin lanzó un potente cambio de ritmo que le permitió alcanzar al atleta keniano. En un intento desesperado por mantener la ventaja, Kamau extendió los brazos mientras ambos se acercaban a la línea de llegada.

El esfuerzo extremo pasó factura al corredor africano, quien cayó al suelo tras cruzar la meta y tuvo que recibir atención médica antes de ser evacuado en camilla.

El final más ajustado de la historia

Martin se llevó la victoria con un tiempo oficial de 2:11:16.50, el mismo registrado inicialmente para Kamau en la hoja preliminar de resultados.

La diferencia entre ambos fue mínima, lo que convirtió la llegada en la más cerrada en la historia del Maratón de Los Ángeles.

El tercer lugar fue para el etíope Enyew Nigat, quien terminó la prueba con un tiempo de 2:14:22.22.