Nathan Martin protagonizó una remontada memorable para ganar el Maratón de Los Ángeles 2026 en uno de los finales más emocionantes registrados en esta carrera.
El corredor estadounidense alcanzó y superó al keniano Michael Kamau en los últimos metros del recorrido, justo antes de cruzar la meta en Century City.
Tras completar las 26,2 millas del recorrido, apenas unos pasos separaron al primero del segundo en un desenlace dramático que recordó a los finales más cinematográficos de Hollywood.
Kamau había liderado gran parte de la carrera, que comenzó en el Dodger Stadium y atravesó algunos de los barrios más emblemáticos de Los Ángeles.
Con la meta a la vista, Martin lanzó un potente cambio de ritmo que le permitió alcanzar al atleta keniano. En un intento desesperado por mantener la ventaja, Kamau extendió los brazos mientras ambos se acercaban a la línea de llegada.
El esfuerzo extremo pasó factura al corredor africano, quien cayó al suelo tras cruzar la meta y tuvo que recibir atención médica antes de ser evacuado en camilla.
El final más ajustado de la historia
Martin se llevó la victoria con un tiempo oficial de 2:11:16.50, el mismo registrado inicialmente para Kamau en la hoja preliminar de resultados.
La diferencia entre ambos fue mínima, lo que convirtió la llegada en la más cerrada en la historia del Maratón de Los Ángeles.
El tercer lugar fue para el etíope Enyew Nigat, quien terminó la prueba con un tiempo de 2:14:22.22.
Un nuevo triunfo estadounidense
Con este resultado, Martin se convirtió en el segundo estadounidense consecutivo en ganar la prueba masculina, después de que Matthew Richtman se quedara con el título en 2025.
El corredor de 36 años, originario de Michigan, logró además una victoria destacada dentro del atletismo estadounidense, ya que posee una marca personal de 2:10:45, el mejor registro conseguido por un afroamericano nacido en Estados Unidos.
Por su parte, Kamau llegaba a la prueba con una marca personal de 2:08:19, lograda cuando ganó el Maratón de Shenzhen en 2023.
Frío extremo y condiciones duras
La edición 2026 del maratón se disputó bajo condiciones de frío severo, con temperaturas apenas por encima de los cero grados.
El exigente recorrido, que atraviesa la ciudad de este a oeste y pasa por zonas emblemáticas como Hollywood Boulevard, aumentó la dificultad de la prueba.
Debido a las duras condiciones, la organización tomó una decisión excepcional: entregar medallas de “finisher” a todos los corredores que lograran llegar al kilómetro 29, una medida poco habitual en este tipo de competencias.