Inicio
Tendencias

Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical, el plan para las familias en Bogotá

Sáb, 07/03/2026 - 08:00
Inspirado en la exitosa película de Netflix, llega Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical el próximo 14 de marzo.
Kpop
Créditos:
Cortesía

El fenómeno global del K-Pop da un nuevo paso en Colombia, esta vez lejos de las pantallas y más cerca del escenario. “Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical” aterriza por primera vez en el país como una apuesta de gran formato dirigida al público infantil y familiar.

Inspirado en la película animada más vista de Netflix, reconocida recientemente con el Golden Globe 2026 a Mejor Película Animada y un Grammy, el montaje traslada ese universo musical a una experiencia teatral en vivo que combina canto, baile y narrativa emocional.

La obra aborda temas como el miedo, la valentía, la amistad y la confianza en uno mismo. A través de ocho artistas en escena, canto completamente en vivo y coreografías enérgicas, la historia conecta con los niños desde un lenguaje cercano y con los adultos desde una reflexión más profunda sobre la gestión de emociones y la salud mental.

La cita será el 14 de marzo en el MBS Theater El Montessori, en el norte de Bogotá. Con una duración de una hora y opción de encuentro VIP con el elenco, el espectáculo se perfila como uno de los planes familiares más destacados del primer semestre. Las entradas están disponibles en ATRAPALO.com y ticketshows.com .

Creado Por
Kienyke.com
K-pop
Conciertos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Colombiano Ángel Barajas conquista el oro en la Copa Mundo de Gimnasia
Colombiano Ángel Barajas conquista el oro en la Copa Mundo de Gimnasia
El colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú con una puntuación de 14.600.
Mundo
Incendio en aeropuerto de Mehrabad tras ataques de Israel contra Teherán
Incendio en aeropuerto de Mehrabad tras ataques de Israel contra Teherán
El aeropuerto de Mehrabad en Teherán se incendió tras ataques aéreos de Israel. La guerra entre Irán, Israel y EE. UU. ya cumple ocho días de escalada militar.
Regiones
Más de 6.000 uniformados garantizarán seguridad electoral en el Cauca
El Cauca se prepara para la jornada electoral con 164 puestos de votación
El Cauca se prepara para la jornada electoral con 164 puestos de votación y un fuerte despliegue de la Fuerza Pública.
Entretenimiento
¿Cuándo llega Zootopia 2 a las plataformas de streaming?
Zootopia 2 estreno Disney+
El éxito rotundo de la segunda parte de Zootopia llega más pronto de lo que muchos esperaban a Disney+.