Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical, el plan para las familias en Bogotá

El fenómeno global del K-Pop da un nuevo paso en Colombia, esta vez lejos de las pantallas y más cerca del escenario. “Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical” aterriza por primera vez en el país como una apuesta de gran formato dirigida al público infantil y familiar.

Lea también: La gastronomía sigue siendo un motivo para disfrutar Bogotá

Inspirado en la película animada más vista de Netflix, reconocida recientemente con el Golden Globe 2026 a Mejor Película Animada y un Grammy, el montaje traslada ese universo musical a una experiencia teatral en vivo que combina canto, baile y narrativa emocional.

La obra aborda temas como el miedo, la valentía, la amistad y la confianza en uno mismo. A través de ocho artistas en escena, canto completamente en vivo y coreografías enérgicas, la historia conecta con los niños desde un lenguaje cercano y con los adultos desde una reflexión más profunda sobre la gestión de emociones y la salud mental.

La cita será el 14 de marzo en el MBS Theater El Montessori, en el norte de Bogotá. Con una duración de una hora y opción de encuentro VIP con el elenco, el espectáculo se perfila como uno de los planes familiares más destacados del primer semestre. Las entradas están disponibles en ATRAPALO.com y ticketshows.com .