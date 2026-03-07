Más de 11.000 policías vigilarán elecciones del 8 de marzo en Bogotá

Todo está listo en Bogotá para la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas. Para garantizar la seguridad durante el proceso democrático, la Policía Metropolitana desplegará más de 11.000 uniformados en toda la ciudad.

El operativo cubrirá los 1.083 puestos de votación habilitados en la capital, donde estarán instaladas 17.890 mesas electorales. Además de custodiar los centros de votación, los uniformados también realizarán controles en las calles y en los alrededores de los puntos con mayor afluencia de votantes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que el dispositivo de seguridad incluye grupos especiales de inteligencia y de Policía Judicial para prevenir posibles delitos electorales.

“Tenemos más de 11.000 policías para cubrir los 1.083 puestos de votación distribuidos en 17.890 mesas. Asimismo, vamos a tener Policía Judicial e inteligencia para poder generar los procedimientos y evitar, en un momento determinado, delitos electorales”, señaló el oficial.

Como parte del operativo, las autoridades instalarán puestos de control en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en los alrededores de los centros de votación con mayor número de votantes inscritos. El objetivo es reaccionar de manera rápida ante cualquier irregularidad que pueda presentarse durante la jornada.

Entre los puntos que tendrán especial atención se encuentran Corferias, la Plaza de Bolívar y el centro comercial Unicentro, lugares que concentran una gran cantidad de mesas de votación y, por lo tanto, un alto flujo de ciudadanos.

También se reforzará la vigilancia en universidades públicas, el Parque Fundacional de Suba y el Parque de Usaquén. Según explicó el general Cristancho, estos lugares no representan una amenaza específica, pero requieren mayor presencia institucional debido al número de votantes que se espera.

“No tenemos ninguna amenaza concreta. Esos puntos que nombré son porque las mesas son amplias en estos lugares”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades también confirmaron que funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá la coordinación entre la Policía y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Garantías Electorales. Desde allí se hará seguimiento en tiempo real al desarrollo de la jornada.

En paralelo a las elecciones, la ciudad también estará atenta a las movilizaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el mismo 8 de marzo. Ante esta coincidencia, las autoridades activaron protocolos especiales para acompañar las marchas y evitar alteraciones del orden público.

La Policía indicó que espera que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin bloqueos ni actos de vandalismo. No obstante, habrá grupos especiales preparados para atender cualquier situación que se presente.

En cuanto a las restricciones para el fin de semana electoral, las autoridades confirmaron que no habrá prohibición de parrillero en motocicleta. Sin embargo, sí se aplicará la ley seca en toda la ciudad.

La restricción al consumo y venta de bebidas alcohólicas comenzará el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 del mediodía.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que participen de manera tranquila en la jornada electoral y respeten las medidas adoptadas, con el fin de garantizar un proceso democrático seguro y en orden en la capital del país.