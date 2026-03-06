Elecciones 2026: cierres viales, desvíos y cómo moverse el 8 de marzo en Bogotá

La jornada de elecciones al Congreso de la República de este domingo 8 de marzo traerá cambios en la movilidad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales y desvíos cerca de algunos de los puestos de votación con mayor afluencia de personas.

Las medidas buscan facilitar el acceso de los votantes, garantizar la seguridad vial y permitir el desarrollo normal de la jornada electoral organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A continuación, le explicamos los principales cambios en la movilidad y cómo desplazarse durante la jornada.

¿Qué vías estarán cerradas cerca de Corferias?

Uno de los principales puntos de votación de la ciudad será el centro de convenciones Corferias, donde se espera una alta afluencia de votantes.

Por esta razón se implementarán cierres entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la avenida de las Américas y la calle 26. En esta zona habrá acceso controlado únicamente para residentes y vehículos autorizados.

Los votantes podrán ingresar al sector por la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza. El acceso a Corferias se mantendrá por las entradas habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

¿Qué desvíos habrá para conductores y transporte público?

Debido a los cierres, varias rutas de transporte público colectivo, del Sistema Integrado de Transporte Público y vehículos particulares deberán tomar rutas alternas.

Entre las principales recomendaciones están:

Quienes transiten hacia el oriente por la calle 25 deberán continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS.

Los vehículos que circulan por la carrera 40 y se dirigen al norte deberán tomar la avenida de las Américas y luego la carrera 50.

Quienes vayan hacia el sur podrán continuar por la calle 26 hasta conectar con la NQS.

El ingreso de vehículos estará restringido a aquellos acreditados, que deberán ingresar por la avenida de las Américas hacia la carrera 40 y el edificio de parqueaderos de Corferias.

¿Habrá más cierres por el escrutinio de votos?

Sí. Desde las 3:00 p. m. del 8 de marzo hasta la 1:00 p. m. del 9 de marzo habrá cierres adicionales cerca de Corferias por el proceso de escrutinio.

Entre los principales cierres se encuentran:

Calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida de las Américas y la carrera 40.

Calle 25 entre carreras 37 y 40.

Carrera 37 entre la avenida La Esperanza y la calle 25.

Carrera 40 (calzada oriental) entre la avenida de las Américas y la calle 25.

¿Qué cierres habrá cerca de la Plaza de Bolívar?

También se implementarán restricciones de movilidad en el centro histórico, especialmente en la Plaza de Bolívar.

Desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 8:00 p. m. del 8 de marzo se cerrará la carrera 8 entre calles 12B y 10, así como la calle 10 y la carrera 9 en ese mismo tramo.

Los ciudadanos que necesiten acceder al puesto de votación podrán hacerlo por la carrera Novena a la altura de la calle 12B.

¿Habrá otros cierres en localidades de Bogotá?

Sí. Según la Secretaría de Movilidad, también habrá cierres temporales en algunos puestos de votación en localidades como Usaquén, Chapinero, Suba, Fontibón, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Los Mártires.

Estas restricciones se aplicarán principalmente en calles cercanas a colegios, parques y sedes institucionales donde funcionarán mesas de votación. Las autoridades evaluarán durante la jornada si se requieren medidas adicionales desde el Puesto de Mando Unificado.

¿Habrá ciclovía el domingo 8 de marzo?

No. La Secretaría de Movilidad confirmó que durante la jornada electoral no se habilitará la ciclovía dominical en ningún tramo de la ciudad.

La medida busca facilitar la logística de las elecciones y permitir una mejor gestión del tránsito en los sectores con mayor flujo de votantes.

¿Qué recomiendan las autoridades para moverse ese día?

La Secretaría de Movilidad recomienda planear los desplazamientos con anticipación, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y evitar el uso del vehículo particular.

También se sugiere priorizar modos de transporte sostenibles como caminar, usar bicicleta o movilizarse en transporte público.

Para la regulación del tránsito durante la jornada electoral, la entidad dispondrá de más de 700 personas entre agentes civiles, personal operativo y unidades de la Policía de Tránsito. Además, habrá 60 grúas y monitoreo permanente desde el Centro de Gestión de Tránsito.

Las autoridades informarán sobre el estado de la movilidad a través de la cuenta oficial @BogotaTransito durante toda la jornada electoral.