Bogotá tendrá la Avenida Miguel Uribe Turbay y un día cívico en su memoria

El Concejo de Bogotá dio luz verde al Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, una iniciativa que rinde homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay y establece varias acciones para preservar su memoria en la ciudad. Entre las medidas adoptadas se encuentra la declaratoria del 11 de agosto como día cívico en Bogotá, en reconocimiento a su trayectoria política y su legado.

La propuesta fue impulsada por la bancada del Centro Democrático, integrada por los concejales Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto ‘Papo’ Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea ‘Tata’ Hernández.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que la Avenida Calle 34 será renombrada como “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”. La medida aplicará en el tramo comprendido entre la Carrera Séptima y la intersección con la Avenida de Las Américas y la Calle 26.

Además, el Distrito podrá asignar su nombre a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público, ya sea en la primera línea del Metro de Bogotá, troncales de TransMilenio o en el sistema de cable aéreo.

El acuerdo también contempla que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre y que se promueva un espacio académico y de investigación sobre su legado, en articulación con instituciones educativas, el sector privado y organizaciones sociales como la Fundación Solidaridad por Colombia.

Monumentos y espacios conmemorativos en Bogotá

El proyecto aprobado por el Cabildo establece varias acciones simbólicas para recordar al exsenador y exconcejal. Entre ellas se incluyen:

La creación del “Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay” en el Concejo de Bogotá.



La instalación de un busto en la plazoleta interna del Cabildo.



Un óleo en el Salón Comuneros .



Una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén .



Un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central .



Asimismo, el Parque El Golfito, en Fontibón, lugar donde se perpetró el magnicidio, pasará a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento en su honor.

El acuerdo también abre la posibilidad de que su nombre sea asignado a equipamientos culturales o deportivos como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE Chapinero, siempre que exista viabilidad técnica y jurídica.

Actividades anuales en su memoria

El 11 de agosto de cada año será declarado día cívico en Bogotá, jornada en la que se promoverán actividades conmemorativas. Entre ellas se impulsará la realización de eventos dentro de la Caminata de la Solidaridad, incluyendo una media maratón Miguel Uribe Turbay.

Desde la bancada promotora destacaron el legado político del exsenador, quien fue concejal, presidente del Cabildo Distrital, secretario de Gobierno y senador de la República, además de precandidato presidencial.

Los concejales firmantes señalaron que su liderazgo estuvo marcado por una postura firme frente a la seguridad. “La violencia nos arrebató a un líder y amigo que aún tenía mucho por entregarle a Colombia. Hoy Bogotá honra a uno de los suyos y reafirma que la seguridad, la institucionalidad y los principios siguen siendo el camino”, afirmaron.