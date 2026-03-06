Día Internacional de la Mujer: las protestas que dieron origen al 8M

Cada 8 de marzo millones de personas en el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer, una jornada que hoy simboliza la lucha por la igualdad de derechos, la participación política y el fin de la violencia de género.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas, oficializó esta fecha en 1975, su origen real se remonta a varias décadas antes, cuando mujeres de diferentes países comenzaron a organizarse para exigir derechos que les eran negados.
Según la ONU, el 8M reconoce el papel de las mujeres como protagonistas de la historia, especialmente en la lucha por participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres.
Siglo XIX: cuando comenzó a alzarse la voz de las mujeres
Para entender el origen de esta conmemoración hay que retroceder al siglo XIX, en plena expansión del mundo industrial. En ese contexto, las mujeres enfrentaban múltiples limitaciones: no tenían derecho al voto, no podían administrar sus propias finanzas ni acceder fácilmente a la educación.
En 1848, dos activistas estadounidenses, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, organizaron la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos.
Allí defendieron un principio que marcaría el rumbo del movimiento: “todos los hombres y las mujeres son creados iguales”. Desde entonces, comenzaron a exigir derechos civiles, políticos, sociales y religiosos para las mujeres.
Aunque sus demandas fueron ridiculizadas en muchos sectores, especialmente el derecho al voto, esas primeras iniciativas sembraron la base de un movimiento que crecería con el tiempo.
A comienzos del siglo XX, las protestas por los derechos de las mujeres empezaron a multiplicarse. Uno de los hechos más recordados ocurrió en 1908, cuando cerca de 15.000 mujeres marcharon en Nueva York.
Las manifestantes exigían mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto. Ese impulso llevó a que, en 1909, el Partido Socialista de Estados Unidos instaurara el Día Nacional de la Mujer, celebrado por primera vez el 28 de febrero.
Un año después, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague en 1910, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso crear una jornada internacional dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres.
La iniciativa fue aprobada por más de 100 delegadas provenientes de 17 países, aunque en ese momento no se definió una fecha específica para la conmemoración.
La primera celebración internacional se realizó el 19 de marzo de 1911, cuando más de un millón de personas participaron en manifestaciones en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos.
Entre las principales demandas estaban:derecho al voto femenino, acceso a cargos públicos, derecho al trabajo y formación profesional y fin de la discriminación laboral. En los años siguientes, estas jornadas también se convirtieron en escenarios de protesta contra la guerra, especialmente durante la Primera Guerra Mundial.
La protesta de mujeres en Rusia que marcó el 8 de marzo
El acontecimiento que terminó definiendo la fecha ocurrió en 1917 en Rusia. En medio de la crisis provocada por la guerra, miles de mujeres salieron a las calles para protestar bajo el lema “Pan y paz”, en rechazo al conflicto y a la escasez de alimentos.
Las manifestaciones comenzaron el 23 de febrero según el calendario juliano, que era el utilizado en Rusia en ese momento. Esa misma fecha corresponde al 8 de marzo en el calendario gregoriano, el que se usa actualmente.
Las protestas desencadenaron una serie de acontecimientos que desembocaron en la Revolución de Febrero y la abdicación del zar Nicolás II. Poco después, el nuevo gobierno provisional reconoció el derecho al voto de las mujeres.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU en 1945 incluyó en su carta fundacional el compromiso con la igualdad de género. Tres décadas más tarde, en 1975, el organismo internacional decidió oficializar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer.
A pesar de los avances, la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un reto en muchas partes del mundo. La activista y premio Nobel de Paz Malala Yousafzai resume el espíritu de esta lucha con una frase que sigue vigente:
“Levanto mi voz, no para gritar, sino para que se escuche a quienes no tienen voz… No podemos triunfar si la mitad está siendo reprimida”.
Así, cada 8 de marzo no solo recuerda la historia de las mujeres que salieron a las calles para exigir derechos, sino también los desafíos que aún persisten para alcanzar una verdadera igualdad de género en el mundo.