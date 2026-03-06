Día Internacional de la Mujer: las protestas que dieron origen al 8M

Cada 8 de marzo millones de personas en el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer, una jornada que hoy simboliza la lucha por la igualdad de derechos, la participación política y el fin de la violencia de género.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas, oficializó esta fecha en 1975, su origen real se remonta a varias décadas antes, cuando mujeres de diferentes países comenzaron a organizarse para exigir derechos que les eran negados.

Según la ONU, el 8M reconoce el papel de las mujeres como protagonistas de la historia, especialmente en la lucha por participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres.

Le puede interesar: Defensoría crea unidad para enfrentar violencia de género en Bogotá

Siglo XIX: cuando comenzó a alzarse la voz de las mujeres

Para entender el origen de esta conmemoración hay que retroceder al siglo XIX, en plena expansión del mundo industrial. En ese contexto, las mujeres enfrentaban múltiples limitaciones: no tenían derecho al voto, no podían administrar sus propias finanzas ni acceder fácilmente a la educación.

En 1848, dos activistas estadounidenses, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, organizaron la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

Allí defendieron un principio que marcaría el rumbo del movimiento: “todos los hombres y las mujeres son creados iguales”. Desde entonces, comenzaron a exigir derechos civiles, políticos, sociales y religiosos para las mujeres.

Aunque sus demandas fueron ridiculizadas en muchos sectores, especialmente el derecho al voto, esas primeras iniciativas sembraron la base de un movimiento que crecería con el tiempo.

A comienzos del siglo XX, las protestas por los derechos de las mujeres empezaron a multiplicarse. Uno de los hechos más recordados ocurrió en 1908, cuando cerca de 15.000 mujeres marcharon en Nueva York.