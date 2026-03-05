Una llamada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En Cali, 331 mujeres que estaban en riesgo de feminicidio lograron salir de contextos de violencia gracias a la intervención del Equipo de Acción de Emergencias (EAE) de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Este grupo especializado de la Alcaldía actúa cuando una mujer enfrenta riesgo inminente contra su vida, activando protocolos de protección y acompañamiento institucional para garantizar su seguridad.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2026, el equipo intervino en 331 casos críticos de violencia de género en la ciudad: 108 en 2024, 193 en 2025 y 30 en lo corrido de 2026.

El EAE fue creado precisamente para responder con rapidez ante situaciones en las que una mujer enfrenta un peligro real de ser asesinada. Cuando se activa el protocolo, el equipo brinda atención psicosocial inmediata, orientación jurídica y acompañamiento para activar las rutas institucionales de protección. Dependiendo del caso, también se pueden gestionar alojamiento temporal, alimentación o transporte para que la víctima se traslade a un lugar seguro o se reúna con su red de apoyo.

Según las autoridades, esta respuesta oportuna también ha incidido en la reducción de feminicidios en Cali. De acuerdo con cifras de la Fiscalía analizadas por el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, en 2024 se registraron 11 casos, en 2025 la cifra bajó a cinco y hasta febrero de 2026 se reportan dos. La articulación entre el EAE, la Policía, las Comisarías de Familia y otras entidades ha permitido intervenir antes de que la violencia escale hasta el asesinato.

Uno de los casos atendidos por el equipo fue el de “Esperanza”, nombre cambiado para proteger su identidad. Durante meses vivió un ciclo de violencia que se volvió cada vez más peligroso. Las amenazas contra su vida y la de su hijo eran constantes.

Un día decidió llamar al Equipo de Acción de Emergencias, número que había guardado en su celular después de una jornada informativa realizada en una estación del MIO.

Durante la llamada recibió atención psicosocial mientras el equipo activaba el protocolo de protección. Con su autorización, se coordinó una intervención con la Patrulla Púrpura de la Policía. Funcionarios del EAE llegaron al lugar y la ayudaron a salir del entorno de violencia junto con su hijo.

Ambos fueron trasladados a un hogar de acogida subsidiado, donde recibieron alojamiento, alimentación y acompañamiento institucional mientras se adelantaban acciones judiciales contra el agresor. Posteriormente, el equipo gestionó su traslado para reunirse con su familia en otra ciudad del país.

Hoy, Esperanza y su hijo están a salvo y cuentan con medidas de protección.

Las mujeres que se encuentren en riesgo o necesiten orientación pueden contactar directamente al equipo a través de la línea 317 505 22 19 o escribir al correo activacion.rutas@cali.gov.co, donde reciben orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y la activación de las rutas de protección.