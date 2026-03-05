El Ejército iraní dice haber atacado un petrolero y una base de EE. UU.

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose. Este jueves 5 de marzo de 2026, el conflicto completó seis días con nuevos ataques, movimientos militares y llamados internacionales para evitar una mayor escalada en Oriente Medio.

Durante la jornada, el ejército israelí lanzó ataques “a gran escala” contra Teherán, dirigidos, según informó, contra infraestructuras del régimen iraní. Los bombardeos se producen en medio de un intercambio creciente de operaciones militares que han ampliado la tensión en la región.

En respuesta a las operaciones militares, los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de élite de Irán, aseguraron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico.

Según un comunicado leído en la televisión estatal iraní, el barco “fue alcanzado por un misil” y actualmente “está en llamas”, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la situación de la embarcación ni posibles víctimas.

Ataque con drones contra base de EE. UU. en Irak

Las fuerzas armadas iraníes también informaron de un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, capital del Kurdistán iraquí.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército señaló que “el cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por drones de asalto del ejército de Tierra”, lo que añade un nuevo foco de tensión al conflicto.