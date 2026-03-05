El Ejército iraní dice haber atacado un petrolero y una base de EE. UU.

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose. Este jueves 5 de marzo de 2026, el conflicto completó seis días con nuevos ataques, movimientos militares y llamados internacionales para evitar una mayor escalada en Oriente Medio.
Durante la jornada, el ejército israelí lanzó ataques “a gran escala” contra Teherán, dirigidos, según informó, contra infraestructuras del régimen iraní. Los bombardeos se producen en medio de un intercambio creciente de operaciones militares que han ampliado la tensión en la región.
En respuesta a las operaciones militares, los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de élite de Irán, aseguraron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico.
Según un comunicado leído en la televisión estatal iraní, el barco “fue alcanzado por un misil” y actualmente “está en llamas”, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la situación de la embarcación ni posibles víctimas.
Ataque con drones contra base de EE. UU. en Irak
Las fuerzas armadas iraníes también informaron de un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, capital del Kurdistán iraquí.
En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército señaló que “el cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por drones de asalto del ejército de Tierra”, lo que añade un nuevo foco de tensión al conflicto.
Mientras la guerra se expande, Reino Unido anunció el refuerzo de su presencia militar en la región. El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó el envío de cuatro aviones de combate Typhoon a Catar.
“Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Catar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región”, explicó el mandatario durante una rueda de prensa.
UE y países del Golfo exigen frenar los ataques
En el plano diplomático, los países del Golfo y la Unión Europea (UE) pidieron a Irán detener sus ofensivas.
Tras una reunión por videoconferencia, los ministros de Relaciones Exteriores condenaron lo que calificaron como “ataques iraníes injustificados” contra países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Baréin, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, y advirtieron que estas acciones amenazan la seguridad regional y mundial.
La guerra también está afectando el tráfico marítimo y aéreo en la región. De acuerdo con Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), cerca de 20.000 marineros y 15.000 pasajeros permanecen bloqueados en el Golfo, debido a la paralización del estrecho de Ormuz.
La crisis también impacta la aviación. El grupo Lufthansa anunció que prolongará la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio, ante el cierre del espacio aéreo en varios países y el aumento de la violencia.
Por su parte, el rey Felipe VI de España pidió “contención en el uso de la fuerza” y calificó la situación en la región como “crítica y especialmente peligrosa”, insistiendo en la necesidad de encontrar salidas diplomáticas al conflicto iniciado el pasado sábado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.