Al menos 83 muertos tras ataque de EE.UU. a fragata iraní

Al menos 83 personas murieron este miércoles tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena, luego de un ataque atribuido a un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka.
La información fue confirmada por el viceministro de Exteriores esrilanqués, el general Aruna Jayasekara, quien detalló que el buque transportaba cerca de 180 tripulantes al momento del ataque.
La embarcación se hundió en aguas internacionales, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle, según indicaron autoridades locales.
Confirmación desde Washington
Horas después del incidente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el navío iraní fue hundido por un submarino estadounidense mediante torpedos.
“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo (de EE.UU.) desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró Hegseth en rueda de prensa.
El ataque contra el IRIS Dena ocurre en medio de la creciente escalada de tensiones internacionales relacionadas con Irán.
La Marina de Sri Lanka activó un operativo de búsqueda tras recibir una llamada de auxilio a las 05:08 hora local (23:38 GMT del martes).
El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, informó que 30 marineros fueron rescatados y trasladados al Hospital General de Karapitiya, en Galle, para recibir atención médica. Varios de ellos se encuentran gravemente heridos.
Por su parte, el portavoz de la Marina ceilandesa, Buddhika Sampath, confirmó que se han recuperado varios cuerpos, aunque evitó precisar la cifra exacta en ese momento.
“Recuperamos algunos cadáveres, pero no podemos confirmar cuántos”, señaló, al tiempo que subrayó que la prioridad es localizar posibles supervivientes.
Las operaciones se han ampliado con base en cálculos técnicos que consideran el momento de la señal de emergencia y las condiciones meteorológicas, con el fin de delimitar la zona donde podrían hallarse más tripulantes.
Sampath agregó que durante el operativo no se observó la presencia de otras embarcaciones en el área y que la Armada es la única fuerza desplegada en labores de rescate en la zona.
Contexto de alta tensión en Oriente Medio
Aunque las autoridades esrilanquesas no han confirmado oficialmente las causas del hundimiento, fuentes gubernamentales consultadas por EFE bajo condición de anonimato indicaron que el buque iraní habría sido objeto de un ataque.
El episodio se produce en plena crisis en Oriente Medio, en un contexto de intensificación de acciones militares y creciente presión diplomática tras recientes ataques contra Irán.
Mientras continúan las labores de búsqueda en el océano Índico, el balance de víctimas podría aumentar en las próximas horas, en uno de los incidentes navales más graves registrados en la región en los últimos años.
*Con información de EFE*