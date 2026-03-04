Al menos 83 muertos tras ataque de EE.UU. a fragata iraní

Al menos 83 personas murieron este miércoles tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena, luego de un ataque atribuido a un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka.

La información fue confirmada por el viceministro de Exteriores esrilanqués, el general Aruna Jayasekara, quien detalló que el buque transportaba cerca de 180 tripulantes al momento del ataque.

La embarcación se hundió en aguas internacionales, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle, según indicaron autoridades locales.

Confirmación desde Washington

Horas después del incidente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el navío iraní fue hundido por un submarino estadounidense mediante torpedos.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo (de EE.UU.) desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró Hegseth en rueda de prensa.

El ataque contra el IRIS Dena ocurre en medio de la creciente escalada de tensiones internacionales relacionadas con Irán.