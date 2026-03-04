La Policía Nacional negó que haya existido un montaje en el procedimiento en el que fueron incautados 145 millones de pesos en La Guajira, luego de que uno de los involucrados asegurara que el operativo habría sido irregular.

El dinero fue hallado durante un control realizado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte en una vía del departamento. En el vehículo se movilizaba el escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes.

Según explicó la institución, el dinero estaba oculto dentro de una maleta de viaje y una bolsa plástica, entre prendas de vestir y zapatos.

De acuerdo con la Policía, los recursos estaban distribuidos en siete sobres de manila, en los que aparecían escritos a mano datos como el nombre de la persona a la que presuntamente iba dirigido el dinero, números telefónicos y el municipio o corregimiento donde debía ser entregado.

Además, en el baúl del vehículo los uniformados encontraron propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado.

La versión del escolta

Tras el procedimiento, el escolta aseguró que se trató de un supuesto montaje por parte de los policías y afirmó que fueron los uniformados quienes habrían marcado los sobres donde estaba el dinero.

El hombre también confirmó que en el vehículo transportaban publicidad política y tarjetones pedagógicos, aunque señaló que desconocía a qué candidato pertenecían.

Investigación en curso

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, indicó que el caso cuenta con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y del área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN).

Según explicó, los investigadores recopilan material probatorio para establecer el origen del dinero y determinar cuál era su destino.