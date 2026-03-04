Inicio
Colombia

Emboscada en Caquetá deja tres militares muertos

Mié, 04/03/2026 - 09:41
El ataque ocurrió en zona rural de Cartagena del Chairá y fue atribuido a la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc.
Una emboscada contra tropas del Ejército Nacional dejó tres militares muertos y uno más herido en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, en medio de operativos de seguridad previos a las elecciones de este domingo.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban labores de instalación y verificación de puestos de votación cuando fueron atacados por presuntos integrantes de la estructura Carolina Ramírez, una de las facciones de las disidencias de las Farc.

El Ejército confirmó que los combates se registran en la vereda Santo Domingo, donde tropas mantienen enfrentamientos con miembros de ese grupo armado ilegal.

A través de un mensaje oficial, la institución informó:

Según las primeras informaciones, el ataque habría sido ejecutado por hombres bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de esa facción de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia armada en varias zonas del sur del país.

Las operaciones militares continúan en desarrollo mientras las autoridades intentan recuperar el control del área y ubicar a los responsables del ataque.

Entretanto, el Ejército y otras autoridades desplegaron operativos de seguridad adicionales para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en esta región de Caquetá.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los militares asesinados, y se espera un pronunciamiento oficial ampliado por parte del Ejército Nacional de Colombia sobre lo ocurrido.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Caquetá
Ejército Nacional
