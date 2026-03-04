Una emboscada contra tropas del Ejército Nacional dejó tres militares muertos y uno más herido en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, en medio de operativos de seguridad previos a las elecciones de este domingo.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban labores de instalación y verificación de puestos de votación cuando fueron atacados por presuntos integrantes de la estructura Carolina Ramírez, una de las facciones de las disidencias de las Farc.

El Ejército confirmó que los combates se registran en la vereda Santo Domingo, donde tropas mantienen enfrentamientos con miembros de ese grupo armado ilegal.

A través de un mensaje oficial, la institución informó: