No todo el que vive en Colombia puede votar, pero tampoco toda exclusión funciona igual. En unas situaciones, la persona queda por fuera del censo electoral; en otras, sí puede votar, aunque solo en ciertas elecciones y bajo reglas específicas. Ese es el filtro real del derecho al sufragio en Colombia. La propia Registraduría define el censo electoral como el registro de los ciudadanos colombianos, dentro y fuera del país, habilitados por la Constitución y la ley para votar.

En el calendario electoral de 2026, la Registraduría reportó 41.287.084 ciudadanos habilitados para las elecciones de Congreso: 40.036.238 en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior. Esa cifra muestra, justamente, que el punto no es solo la mayoría de edad ni siquiera la residencia en Colombia, sino la habilitación legal para aparecer dentro del censo.

El filtro no es solo la edad: es el censo electoral

Ser mayor de edad y tener cédula no basta por sí solo. La ley ordena una depuración permanente del censo y, por eso, hay ciudadanos cuya cédula no figura como habilitada para sufragar. Según la Registraduría, no hacen parte del censo los condenados con pérdida de derechos políticos, los miembros activos de la Fuerza Pública, los ciudadanos fallecidos, las cédulas canceladas por doble cedulación, falsa identidad o suplantación, las cédulas expedidas a menores de edad, las expedidas a extranjeros sin carta de naturaleza y los colombianos que renunciaron a la nacionalidad colombiana.

Eso obliga a hacer una distinción que suele perderse en la conversación pública: hay personas que no pueden votar porque están excluidas del censo, y otras que sí pueden hacerlo, pero no en todos los comicios. Mezclar esos dos escenarios produce buena parte de la confusión.

La Fuerza Pública no vota mientras esté en servicio activo

Uno de los casos más claros es el de los miembros activos de la Fuerza Pública. La restricción no nace de una decisión administrativa reciente, sino de la propia Constitución. El artículo 219 establece que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ejercer el sufragio mientras permanezcan en servicio activo. Por eso, la Registraduría los mantiene fuera del censo hasta que se produzca su retiro y ese cambio quede reportado.

La lógica de esa regla es institucional: separar a militares y policías de la participación política directa mientras hacen parte activa de la estructura armada del Estado. No es una pérdida definitiva de ciudadanía, sino una limitación ligada a su condición de servicio activo.

Las personas privadas de la libertad no están todas en la misma situación

Otro punto que suele tratarse de forma torpe es el de las personas privadas de la libertad. La regla no es que toda persona en una cárcel quede automáticamente por fuera del voto. La diferencia clave está entre quien ya fue condenado y quien sigue sin sentencia condenatoria.

La Registraduría es clara: si la persona ya fue condenada y perdió sus derechos políticos, queda fuera del censo electoral y no puede sufragar, incluso si cumple la pena en un establecimiento carcelario o bajo casa por cárcel. Pero si está detenida como sindicada y aún no ha sido condenada, sigue haciendo parte del censo y puede ejercer el derecho al voto.

Extranjeros y excolombianos no son lo mismo

También conviene separar dos situaciones que suelen meterse en el mismo saco. Los extranjeros residentes en Colombia no pueden votar en elecciones de Presidencia, Congreso, gobernaciones o asambleas. Pero eso no significa que estén excluidos de todo el sistema electoral: la Registraduría recuerda que sí pueden votar en elecciones ordinarias de carácter municipal y distrital, es decir, para alcaldes, concejos municipales y Juntas Administradoras Locales.

Distinto es el caso de los colombianos que renunciaron a la nacionalidad colombiana. En ese escenario, la Registraduría los incluye dentro de quienes no hacen parte del censo electoral, de modo que no pueden sufragar mientras esa situación jurídica se mantenga.

¿Qué significa esto en la práctica?

La pregunta de fondo no se responde con una lista plana de “prohibidos”. En Colombia, el derecho al voto depende de dos filtros: primero, si la persona hace parte del censo electoral; segundo, en qué tipo de elección pretende participar. Por eso no basta con decir que alguien “no puede votar” sin explicar si está fuera del censo o si, simplemente, solo puede sufragar en ciertos comicios.

Dicho de forma más concreta: quedan por fuera del censo algunos ciudadanos definidos por la ley, como los condenados con pérdida de derechos políticos o los miembros activos de la Fuerza Pública. En cambio, otros casos requieren más cuidado. Un sindicado sí puede votar; un condenado, no. Un extranjero residente no vota para presidente ni Congreso, pero sí puede hacerlo a nivel municipal y distrital. Y un colombiano en el exterior sí puede sufragar en elecciones nacionales si hace parte del censo.



