Capturan a implicado en crimen de hermanas en Malambo, Atlántico

La Policía confirmó la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato de Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, las hermanas halladas sin vida en zona rural de Malambo, Atlántico.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla le confirmaron a El Tiempo que se trata de un hombre mayor de edad, detenido en las últimas horas en Barranquilla. Además, las autoridades identificaron a otro señalado, un menor de 17 años, cuya aprehensión aún no se ha materializado mientras se tramita la respectiva orden judicial.

De acuerdo con el diario El Heraldo, ambos habrían sido ubicados por uniformados en la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de la ciudad. Al parecer, los jóvenes ingresaron al centro asistencial tras sufrir un accidente. El adulto fue interceptado al salir del hospital, luego de recibir el alta médica, mientras que el menor permanece internado a la espera de una cirugía.

En medio de las diligencias, fue incautado un teléfono celular en el que, según versiones preliminares, habría información relacionada con el crimen. Las autoridades no han precisado a quién pertenecería el dispositivo.

Hallazgo tras once días de búsqueda

Los cuerpos de las hermanas fueron encontrados el 28 de febrero, luego de permanecer desaparecidas durante once días. La última información que tenía la familia indicaba que habían salido a celebrar el carnaval de Malambo, municipio ubicado a unos 12 kilómetros de Barranquilla.

El hallazgo se produjo tras la alerta de la comunidad, que reportó un fuerte olor en un predio ubicado en la carrera 18 con calle 37C. Al inspeccionar el lugar, las autoridades encontraron los restos con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición.

Entre las hipótesis que manejan investigadores judiciales, citadas por El Heraldo, se encuentra que las jóvenes habrían asistido a una vivienda donde se realizaba una fiesta durante el carnaval. En ese encuentro, presuntamente, estuvieron presentes integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’. Según esas versiones, se habría producido una confrontación luego de que una de las menores fuera señalada como supuesta “delatora” de otra estructura criminal.

Citas por redes y mensajes extorsivos

María Noriega Cruz, madre de las adolescentes, ha sido una de las principales voceras del caso. Según relató, todo comenzó cuando sus hijas conocieron a dos jóvenes a través de Facebook en época de carnavales. Salieron una primera vez y luego concretaron un segundo encuentro en marzo, tras mantener contacto por videollamadas.

Horas después de la desaparición, la mujer empezó a recibir mensajes y audios en los que le exigían inicialmente 50 millones de pesos a cambio de información sobre el paradero de sus hijas. La cifra, según dijo, fue reducida a 20 y luego a 10 millones de pesos. En los audios, aseguró haber reconocido la misma voz de quien habría coordinado la cita con las menores.

Ese material hace parte de las pruebas con las que la Fiscalía busca reconstruir lo ocurrido e identificar el rol de cada implicado. En los próximos días se realizarán las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos contra el adulto detenido, mientras avanza el proceso judicial contra el menor señalado.