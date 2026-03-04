Quién es Jaime Lacouture y cuál es su nexo con Daniel Restrepo y Carlos Trujillo

El capturado fue identificado como Luis Alfredo Acuña, integrante del esquema de seguridad de Lacouture. Durante una requisa de rutina realizada por la Policía Nacional, los uniformados encontraron en el vehículo siete sobres con dinero en efectivo, marcados con nombres de líderes y concejales guajiros, que sumaban en total $145 millones. También había panfletos con la imagen del representante conservador Daniel Restrepo, quien aspira al Senado en 2026 con el número 104.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un posible intento de compra de votos, señalamiento que ha sido negado tanto por Acuña como por Restrepo y el propio Lacouture. La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la apertura de un proceso para esclarecer lo ocurrido.

Jaime Lacouture: del CNE a la Secretaría de la Cámara

Abogado guajiro, Jaime Lacouture ocupa la Secretaría de la Cámara desde 2022, cargo al que llegó tras ser postulado por el Partido Conservador. Fue reelegido en 2024 y su posición es una de las mejor remuneradas del Congreso, con ingresos que superan los $70 millones mensuales.

Su elección generó polémica desde el inicio. Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde lideró procesos de escrutinio y entregó credenciales a congresistas apenas un día antes de su cambio de función. Algunos legisladores cuestionaron la transparencia del procedimiento e incluso amenazaron con demandar la votación en plenaria.

En 2018, Lacouture aspiró al Senado con el número 20, pero no logró curul. Posteriormente fue designado magistrado del CNE. Durante ese periodo mantuvo una relación cercana con el entonces registrador Alexander Vega.

Su relación con Daniel Restrepo y Carlos Trujillo

Las conexiones políticas del secretario incluyen al senador conservador Carlos Trujillo, hoy salpicado por el escándalo de la UNGRD y quien no repetirá en el Congreso para aspirar nuevamente a la Alcaldía de Itagüí.