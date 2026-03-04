La tenista número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ha anunciado su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis antes del inicio del torneo de Indian Wells, en EE.UU, según compartió en un vídeo en sus redes sociales en el se refirió a la pedida de mano.



"Tu y yo para siempre. 3.3. 2026", escribió en el pie del vídeo subido a su cuenta de Instagram con 4.7 millones de seguidores.



Lo acompañó de una historia en el que mostró el anillo donde escribrió que "no tenía ni idea" de que iba ocurrir esa noche.



Sabalenka y Frangulis, fundador y director ejecutivo de la marca de açaí OakBerry, son pareja sentimental desde 2024.



La bielorrusa ya dio pistas de un posible compromiso tras ganar el torneo WTA 500 de Brisbane, en cuya ceremonia de entrega de premios mencionó a Frangulis.



"Gracias a mi novio. Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera", dijo y ante las risas del público, añadiió: "solo le puse un poco de presión, ¿verdad?".



Ahora, Sabalenka buscará su primer título en Indian Wells después de haber perdido las finales de 2025 contra la rusa Mirra Andreeva, y la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina que, precisamente, viene de ganarle en la final del Abierto de Australia.