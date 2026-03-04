Inicio
Tendencias

Sabalenka anuncia su compromiso con el empresario Georgios Frangulis

Mié, 04/03/2026 - 11:50
La número 1 del mundo confirmó su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis días antes del torneo en Estados Unidos.
Compromiso Aryna Sabalenka
Créditos:
Tomado de redes

La tenista número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ha anunciado su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis antes del inicio del torneo de Indian Wells, en EE.UU, según compartió en un vídeo en sus redes sociales en el se refirió a la pedida de mano.

"Tu y yo para siempre. 3.3. 2026", escribió en el pie del vídeo subido a su cuenta de Instagram con 4.7 millones de seguidores.

Lo acompañó de una historia en el que mostró el anillo donde escribrió que "no tenía ni idea" de que iba ocurrir esa noche.

Sabalenka y Frangulis, fundador y director ejecutivo de la marca de açaí OakBerry, son pareja sentimental desde 2024.

La bielorrusa ya dio pistas de un posible compromiso tras ganar el torneo WTA 500 de Brisbane, en cuya ceremonia de entrega de premios mencionó a Frangulis.

"Gracias a mi novio. Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera", dijo y ante las risas del público, añadiió: "solo le puse un poco de presión, ¿verdad?".

Ahora, Sabalenka buscará su primer título en Indian Wells después de haber perdido las finales de 2025 contra la rusa Mirra Andreeva, y la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina que, precisamente, viene de ganarle en la final del Abierto de Australia. 

Tenis internacional
Aryna Sabalenka
Tendencias
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Hallan restos humanos en maleta abandonada en Fontibón
Hallan restos humanos en maleta abandonada en Fontibón
Autoridades hallaron restos humanos en una maleta en Fontibón este 4 de marzo. El CTI investiga y Medicina Legal trabaja en la identificación.
Mundo
Al menos 83 muertos tras ataque de EE.UU. a fragata iraní
Al menos 83 muertos tras ataque de EE.UU. a fragata iraní
Un submarino de EE.UU. hundió una fragata iraní en aguas internacionales del Índico. El balance preliminar es de 83 muertos.
Tendencias
Sabalenka anuncia su compromiso con el empresario Georgios Frangulis
Compromiso Aryna Sabalenka
La número 1 del mundo confirmó su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis días antes del torneo en Estados Unidos.
Política
Quién es Jaime Lacouture y cuál es su nexo con Daniel Restrepo y Carlos Trujillo
Quién es Jaime Lacouture
Conozca quién es Jaime Lacouture y cuál es su trayectoria política, tras la captura de su escolta con $145 millones en La Guajira.