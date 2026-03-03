Corto colombiano llega a festival de cine japonés

Las funciones de “MI DEMONIO” ya se realizaron:

📅 Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

🕓 16:00 horas

📍 Sala Showa, Kokura (Kitakyushu, Japón)

🎟️ Entrada libre

El corto hace parte de una selección especial que resalta propuestas audiovisuales con mirada autoral y proyección global.

Presencia colombiana en territorio japonés

La directora Rossana Montoya estuvo presente en las funciones en Japón, donde se dio un conversatorio con el público asistente. El espacio permitió dialogar sobre el proceso creativo, los temas abordados en la obra y el panorama del cortometraje colombiano en el exterior.

La producción estuvo a cargo de Hans Fresen y la casa productora Navegante Cine, consolidando un equipo que sigue apostándole a historias con proyección internacional.

El cortometraje es distribuido por BOGOSHORTS Film Agency, entidad que ha sido clave en la circulación de producciones nacionales en festivales de cine alrededor del mundo.

Mi demonio fue galardonado en Estados Unidos

Rossana Montoya fue reconocida como ganadora en la categoría Ficción en la edición 2025 de los premios Sony Future Filmmaker Awards, gracias a su cortometraje 'Mi demonio', una historia que aborda el amor, el conflicto y la inminente llegada a la maternidad/paternidad.

Los ganadores fueron anunciados durante una elegante ceremonia de gala realizada el pasado jueves en los estudios de Sony Pictures, en una noche que reunió a destacadas figuras de la industria audiovisual internacional.

Montoya recibió el galardón de manos del cineasta nominado al Premio de la Academia Jason Reitman, integrante del jurado de este año y reconocido por producciones como Saturday Night, Ghostbusters: Afterlife y Juno.