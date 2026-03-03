La ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal en la Autopista Norte avanza hacia su recta final y en las próximas semanas se recuperarán los carriles mixtos que han permanecido cerrados por las obras. El proyecto, liderado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), alcanza un 95,54% de ejecución.

Las intervenciones benefician a más de 162.000 personas de las localidades de Suba y Usaquén, así como a la población flotante que transita por este corredor estratégico del norte de Bogotá.

El director del IDU, Orlando Molano, realizó un recorrido de verificación y anunció que pronto serán retirados los maletines naranjas que aíslan cerca de dos kilómetros de vía, un kilómetro por cada costado.

Según explicó, en pocos días se devolverá un carril al tráfico mixto en ambos sentidos y se trabajará de manera articulada con otras entidades para mejorar los retornos en la calle 193.

Estaciones más amplias y seguras

El proyecto contempla la ampliación de las estaciones TransMilenio Calle 187 y Terminal, incluyendo la construcción de cuatro nuevos vagones, dos en cada estación, seis pasarelas de conexión y la ampliación de dos vagones existentes.

Los nuevos vagones tienen 60 metros de largo por 5 metros de ancho en cada sentido, lo que permitirá aumentar la capacidad, mejorar la seguridad y optimizar la experiencia de los usuarios ante el crecimiento en la demanda del sistema.

Actualmente, la estación Calle 187 presenta un avance del 98%, mientras que la estación Terminal alcanza el 96%. Las obras entran en su etapa final con trabajos de pavimentación en carriles exclusivos, traslado de redes e instalación de acabados internos.

La infraestructura inició su etapa constructiva durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y busca transformar la movilidad en el norte de la ciudad, reduciendo congestión y mejorando la calidad del servicio para miles de pasajeros diarios.