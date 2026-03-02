En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la obra “El último hermano” regresa a escena en Bogotá con una historia que pone en el centro el feminicidio, la culpa y la impunidad. Las funciones serán el 6 y 7 de marzo de 2026 a las 7:30 p. m. en la sala Hoja al Viento.

La puesta en escena es una coproducción del Teatro de Losotros y el Gimnasio Actoral, bajo la dramaturgia y dirección de Alexander Melgarejo Martínez.

Un thriller sobre culpa e impunidad

La obra narra la historia de dos hermanos privilegiados que comparten el secreto de haber cometido un feminicidio. Seis años después del crimen, y tras haber salido impunes, se reencuentran en un lugar apartado porque el hermano mayor, consumido por la culpa, quiere persuadir al menor para que confiesen ante la ley y la sociedad.

Para el mayor, reconocer el crimen es la única forma de aliviar el remordimiento y recuperar su humanidad. Sin embargo, el hermano menor, decidido a mantener la impunidad, utilizará todos los recursos que le otorga su condición social para ocultar el delito.

Con una puesta en escena minimalista y una dramaturgia centrada en la palabra, la obra plantea una reflexión crítica sobre el imaginario de la masculinidad impuesto, atravesado por el clasismo y el machismo, y denuncia la violencia de género en su expresión más extrema: el feminicidio.

El equipo artístico

El elenco está conformado por David Osorio y Anderson Balsero, ambos egresados de la Academia Superior de Artes de Bogotá y con trayectoria en cine, televisión y teatro.

El director, Alexander Melgarejo Martínez, también egresado de la misma academia, cuenta con experiencia en narrativa, docencia de escritura creativa y publicidad.

Detalles de la temporada

Las funciones se realizarán en la sala Hoja al Viento, ubicada en la carrera 15a Bis #45-08, en Bogotá.

Las entradas tienen un valor de 40.000 pesos en taquilla.