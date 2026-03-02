Inicio
Tendencias

“El último hermano” regresa a Bogotá con un thriller sobre feminicidio

Lun, 02/03/2026 - 17:53
La obra, escrita y dirigida por Alexander Melgarejo Martínez, se presentará el 6 y 7 de marzo en la sala Hoja al Viento.
“El último hermano”
Créditos:
Cortesía

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la obra “El último hermano” regresa a escena en Bogotá con una historia que pone en el centro el feminicidio, la culpa y la impunidad. Las funciones serán el 6 y 7 de marzo de 2026 a las 7:30 p. m. en la sala Hoja al Viento.

La puesta en escena es una coproducción del Teatro de Losotros y el Gimnasio Actoral, bajo la dramaturgia y dirección de Alexander Melgarejo Martínez.

Un thriller sobre culpa e impunidad

La obra narra la historia de dos hermanos privilegiados que comparten el secreto de haber cometido un feminicidio. Seis años después del crimen, y tras haber salido impunes, se reencuentran en un lugar apartado porque el hermano mayor, consumido por la culpa, quiere persuadir al menor para que confiesen ante la ley y la sociedad.

Para el mayor, reconocer el crimen es la única forma de aliviar el remordimiento y recuperar su humanidad. Sin embargo, el hermano menor, decidido a mantener la impunidad, utilizará todos los recursos que le otorga su condición social para ocultar el delito.

Con una puesta en escena minimalista y una dramaturgia centrada en la palabra, la obra plantea una reflexión crítica sobre el imaginario de la masculinidad impuesto, atravesado por el clasismo y el machismo, y denuncia la violencia de género en su expresión más extrema: el feminicidio.

El equipo artístico

El elenco está conformado por David Osorio y Anderson Balsero, ambos egresados de la Academia Superior de Artes de Bogotá y con trayectoria en cine, televisión y teatro.

El director, Alexander Melgarejo Martínez, también egresado de la misma academia, cuenta con experiencia en narrativa, docencia de escritura creativa y publicidad.

Detalles de la temporada

Las funciones se realizarán en la sala Hoja al Viento, ubicada en la carrera 15a Bis #45-08, en Bogotá.

Las entradas tienen un valor de 40.000 pesos en taquilla.

Teatro
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Melania Trump presidió sesión sobre paz e infancia en la ONU
Melania Trump
La primera dama inauguró la presidencia rotatoria de EE. UU. en el Consejo de Seguridad días después de la operación militar contra Irán.
Tendencias
“El último hermano” regresa a Bogotá con un thriller sobre feminicidio
“El último hermano”
La obra, escrita y dirigida por Alexander Melgarejo Martínez, se presentará el 6 y 7 de marzo en la sala Hoja al Viento.
Kién es Kién
Abelardo de la Espriella: “Mis límites son la Constitución y la ley”
Abelardo de la Espriella: “Mis límites son la Constitución y la ley”
No arranca con una pregunta, sino con un recorrido. De la Espriella se presenta como outsider, habla de infancia, heridas y familia, y repite su línea roja: la Constitución y la ley.
Tendencias
La Luna se teñirá de rojo en la madrugada de este martes
Eclipse lunar
Un eclipse lunar total podrá observarse el 3 de marzo de 2026 y será visible en gran parte de América durante la madrugada.