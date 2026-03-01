Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde marzo

La evolución tecnológica sigue avanzando y, con ella, también la obsolescencia de algunos dispositivos. A partir del 1 de marzo de 2026, Netflix dejará de ser compatible con una serie de celulares Android y iPhone que operan con versiones antiguas de sus sistemas.

La decisión responde a la implementación de nuevos códecs de video, estándares más exigentes de seguridad digital (DRM) y funciones avanzadas de optimización con inteligencia artificial. Estas mejoras requieren procesadores más modernos y hardware capaz de soportar reproducción en alta calidad.

Si su celular tiene varios años y ya no recibe actualizaciones, podría quedar fuera del servicio.

Android e iPhone que perderán compatibilidad

Android

La aplicación dejará de funcionar en dispositivos que operen con:

Android 7.0 (Nougat) o versiones anteriores.

Si su teléfono no ha recibido actualizaciones recientes y se mantiene en estas versiones, la app dejará de recibir soporte y eventualmente impedirá iniciar sesión.

Para verificarlo, puede ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android.

iPhone

En el caso de Apple, la medida impacta equipos que permanecen en:

iOS 14 o versiones anteriores.

Entre los modelos afectados están:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Dispositivos previos que ya no pueden actualizarse a versiones recientes de iOS.

Estos equipos no cuentan con la capacidad técnica para soportar los nuevos estándares de seguridad y reproducción en alta definición.

¿Por qué Netflix tomó esta decisión?

La plataforma ha incorporado mejoras como:

Optimización de imagen y sonido mediante inteligencia artificial.

Compatibilidad avanzada con contenido en 4K y HDR.

Nuevos estándares de seguridad digital.

Estas funciones exigen procesadores con enclaves seguros actualizados y mayor capacidad gráfica. Los dispositivos de hace casi una década no pueden ejecutar estas tecnologías de manera eficiente ni segura.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Si su celular está en la lista de dispositivos “jubilados”, estas son sus opciones:

- Verificar actualizaciones

Revise en los ajustes si existe una versión superior disponible del sistema operativo. En algunos casos, una actualización pendiente puede mantener la compatibilidad.

- Usar Netflix desde el navegador

Puede intentar acceder desde Chrome o Safari. Sin embargo, la calidad suele limitarse a definición estándar (SD), no permite descargas y puede presentar fallas.

- Cambiar de equipo

Aunque no es la opción más económica, es la solución definitiva. Los nuevos estándares de streaming exigen hardware actualizado.

Opciones económicas para seguir viendo Netflix en 2026

Si necesita renovar su celular sin gastar más de 200 dólares, estos modelos ofrecen buen rendimiento para streaming:

Samsung Galaxy A16 5G: Pantalla Super AMOLED 6.6″, Android 15 y soporte Widevine L1 (HD). Samsung promete varios años de actualizaciones.

Xiaomi Redmi Note 14: Pantalla AMOLED 120Hz y compatibilidad Full HD. Destaca por brillo y calidad de imagen.

Motorola Moto G55: Android 15, altavoces estéreo y soporte Dolby Atmos, ideal para quienes priorizan el sonido.

La recomendación principal es revisar la versión de su sistema operativo antes del 1 de marzo de 2026 para evitar quedarse sin acceso inesperadamente.