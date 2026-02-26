El auge de los "brunch" de domingo en Bogotá

En una ciudad donde el ritmo no se detiene ni los domingos, comienza a abrirse espacio un plan distinto: sentarse sin prisa, compartir la mesa y mirar la ciudad desde arriba. Eso es lo que propone Minor Hotels Europe & Américas con la llegada del brunch dominical a la terraza del NH Collection Teleport Royal.

La iniciativa no se presenta como un simple buffet, sino como un recorrido gastronómico pensado para quedarse varias horas. Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., la terraza del hotel se transforma en un punto de encuentro familiar, con actividades para niños y un detalle que no pasa desapercibido: es un espacio petfriendly, coherente con la política de la cadena.

Cuatro estaciones para recorrer sin afán

La propuesta lleva la firma de la chef Sandra Correa, quien diseñó un brunch estructurado en cuatro estaciones que dialogan entre sí: