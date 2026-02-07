Conozca a los diseñadores colombianos que llegan a la NYFW

La moda hecha en Bogotá sigue ampliando fronteras y esta vez lo hará desde uno de los escenarios más influyentes del mundo. Ocho marcas bogotanas de moda popular presentarán sus colecciones otoño / invierno en la pasarela Fashion Designers of Latin America (FDLA), en el marco de la New York Fashion Week 2026, que se realizará del 13 al 16 de febrero.
La participación representa un paso estratégico para la visibilidad internacional del diseño capitalino y marca un nuevo hito en el posicionamiento global de la moda colombiana, que continúa ganando reconocimiento por su creatividad, identidad y calidad.
Las marcas bogotanas que llegarán a la pasarela FDLA
Las firmas seleccionadas hacen parte de los segmentos de prendas de vestir y calzado, reflejando la diversidad y fuerza del ecosistema de la moda popular y emergente de Bogotá.
En prendas de vestir, desfilarán: Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo.
En el segmento de calzado, la ciudad estará representada por Liza Herrera y Kernel Leather, marcas que combinan diseño, funcionalidad y una fuerte identidad artesanal.
[PUENTE] internacional: la plataforma que conecta a Bogotá con el mundo
La presencia de estas marcas en Nueva York se da gracias a [PUENTE] internacional, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que busca impulsar la internacionalización del talento creativo y empresarial de la ciudad. El programa conecta a los empresarios de la moda popular y emergente con los principales circuitos globales, facilitando oportunidades comerciales, alianzas estratégicas y posicionamiento de marca.
Un impulso económico y creativo para la moda colombiana
Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó la importancia de esta participación para el desarrollo económico y cultural del sector.
“Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo”, señaló. Además, explicó que la selección de las marcas fue resultado de un riguroso proceso de curaduría, liderado por expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de llevar a Nueva York lo mejor del talento capitalino.
Claros Polanco agregó que este logro no solo beneficiará a las marcas participantes, sino que también fortalecerá el prestigio de la moda colombiana en el exterior, reconocida por su innovación y calidad en el diseño.
Curaduría de alto nivel para una vitrina global
El proceso de mentoría y curaduría estuvo a cargo de figuras clave de la industria de la moda: Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; José Forteza, exeditor senior de Vogue México; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; el diseñador colombiano Jorge Duque; y la curadora y directora de estilismo Estefanía Turbay.
Para Albania Rosario, la experiencia fue profundamente inspiradora. “Cada una de estas marcas representa la excelencia del diseño bogotano y el espíritu resiliente y visionario de nuestra comunidad creativa”, afirmó, resaltando el poder transformador de la moda latinoamericana en los escenarios globales.