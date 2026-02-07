Conozca a los diseñadores colombianos que llegan a la NYFW

En prendas de vestir, desfilarán: Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo.

En el segmento de calzado, la ciudad estará representada por Liza Herrera y Kernel Leather, marcas que combinan diseño, funcionalidad y una fuerte identidad artesanal.

[PUENTE] internacional: la plataforma que conecta a Bogotá con el mundo

La presencia de estas marcas en Nueva York se da gracias a [PUENTE] internacional, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que busca impulsar la internacionalización del talento creativo y empresarial de la ciudad. El programa conecta a los empresarios de la moda popular y emergente con los principales circuitos globales, facilitando oportunidades comerciales, alianzas estratégicas y posicionamiento de marca.

Un impulso económico y creativo para la moda colombiana

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó la importancia de esta participación para el desarrollo económico y cultural del sector.

“Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo”, señaló. Además, explicó que la selección de las marcas fue resultado de un riguroso proceso de curaduría, liderado por expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de llevar a Nueva York lo mejor del talento capitalino.

Claros Polanco agregó que este logro no solo beneficiará a las marcas participantes, sino que también fortalecerá el prestigio de la moda colombiana en el exterior, reconocida por su innovación y calidad en el diseño.

Curaduría de alto nivel para una vitrina global

El proceso de mentoría y curaduría estuvo a cargo de figuras clave de la industria de la moda: Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; José Forteza, exeditor senior de Vogue México; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; el diseñador colombiano Jorge Duque; y la curadora y directora de estilismo Estefanía Turbay.

Para Albania Rosario, la experiencia fue profundamente inspiradora. “Cada una de estas marcas representa la excelencia del diseño bogotano y el espíritu resiliente y visionario de nuestra comunidad creativa”, afirmó, resaltando el poder transformador de la moda latinoamericana en los escenarios globales.