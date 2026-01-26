El artista colombiano que brilla con su obra en el corazón de Estados Unidos

Las obras donadas: poder, símbolo y reinterpretación

Las piezas que ahora hacen parte de la colección permanente del museo son “Presidential Flag” y “Yellow Flag”, dos obras que sintetizan la esencia del lenguaje artístico de Blanco.

“Presidential Flag”, elaborada en laminilla de oro y platino, es un tributo a su amistad con el expresidente George H. W. Bush, mientras que “Yellow Flag” pertenece a su reconocida serie Flags, en la que el artista explora el poder político, cultural y emocional de la bandera estadounidense.

Ambas obras ya habían sido exhibidas previamente en el Butler Institute, donde recibieron una notable acogida del público y la crítica. Con esta donación, Blanco expresó su deseo de que las piezas “puedan ser vistas por siempre en el museo”.

“Con mis obras y esta donación rindo homenaje a Débora Arango. Como ella, creo que el arte debe ser voz y conciencia. Con Buscando la Libertad honro a Estados Unidos, mi país, y también a Débora, quien me enseñó a desafiar los límites. Lo que a ella le faltó por decir, yo lo diré con el arte”, afirmó el artista.

“Buscando la Libertad”, rumbo a America 250

La donación se enmarca en un proyecto aún mayor. “Buscando la Libertad” hace parte de una serie de cuatro obras creadas para la conmemoración nacional America 250, que celebrará en 2026 los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

En esta serie, Mateo Blanco retoma algunos de los símbolos más poderosos del imaginario estadounidense, desde la bandera, eje central de su trayectoria, hasta la Estatua de la Libertad, reinterpretada desde su mirada de artista colombo-estadounidense. Las cuatro piezas serán reveladas oficialmente en 2026.

Blanco ya ha recibido tres invitaciones oficiales para realizar megaexhibiciones en museos estadounidenses como parte de esta celebración nacional, y actualmente trabaja de manera intensiva en su preparación.

Una voz global en museos clave de Estados Unidos

La presencia de Mateo Blanco en importantes instituciones culturales confirma su posicionamiento dentro del panorama artístico estadounidense. Sus obras hacen parte de colecciones y museos como:

Butler Institute of American Art (Ohio)

Boca Raton Museum of Art (Florida)

DeLand Museum of Art (Florida)

Este recorrido consolida a Blanco como un artista que dialoga con la memoria, la identidad y la historia de Estados Unidos desde una perspectiva global, sin perder el vínculo con sus raíces latinoamericanas.