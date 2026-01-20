Bridgerton, el éxito de Netflix, cada vez más cerca de la moda

Este enero, Pandora se adentra en el universo romántico de la era Regency con el lanzamiento de una nueva colección creada en colaboración con Bridgerton, la exitosa serie de Netflix producida por Shondaland. Inspirada en la fantasía, el encanto y la rebeldía que caracterizan a la serie, la colección invita a celebrar el amor, la amistad y la autoexpresión sin reglas, tal como lo hacen los personajes que han conquistado al público global.

La colección Pandora x Bridgerton está compuesta por 14 piezas que combinan delicadeza, humor y sofisticación. Tomando como referencia la Inglaterra del siglo XIX, una época marcada por la elegancia refinada y los símbolos cargados de significado, Pandora reinterpreta la joyería clásica del período Regency en diseños contemporáneos pensados para el día a día.

Entre los elementos protagonistas se encuentran las flores trabajadas con minuciosos detalles, que en su momento se utilizaban para enviar mensajes secretos de amor. Estas se mezclan con perlas, moños y tonos pastel, incluido el icónico lila de las glicinas que forman parte del imaginario visual de Bridgerton. Desde ear climbers hasta collares, las piezas están diseñadas para combinarse entre sí y fomentar la creatividad personal.