Bridgerton, el éxito de Netflix, cada vez más cerca de la moda

Este enero, Pandora se adentra en el universo romántico de la era Regency con el lanzamiento de una nueva colección creada en colaboración con Bridgerton, la exitosa serie de Netflix producida por Shondaland. Inspirada en la fantasía, el encanto y la rebeldía que caracterizan a la serie, la colección invita a celebrar el amor, la amistad y la autoexpresión sin reglas, tal como lo hacen los personajes que han conquistado al público global.
La colección Pandora x Bridgerton está compuesta por 14 piezas que combinan delicadeza, humor y sofisticación. Tomando como referencia la Inglaterra del siglo XIX, una época marcada por la elegancia refinada y los símbolos cargados de significado, Pandora reinterpreta la joyería clásica del período Regency en diseños contemporáneos pensados para el día a día.
Entre los elementos protagonistas se encuentran las flores trabajadas con minuciosos detalles, que en su momento se utilizaban para enviar mensajes secretos de amor. Estas se mezclan con perlas, moños y tonos pastel, incluido el icónico lila de las glicinas que forman parte del imaginario visual de Bridgerton. Desde ear climbers hasta collares, las piezas están diseñadas para combinarse entre sí y fomentar la creatividad personal.
La abeja, símbolo clave del período georgiano y estrechamente ligado a la familia Bridgerton, ocupa un lugar central en la colección. Representa el trabajo en comunidad, la renovación y el crecimiento, y se presenta en un anillo donde la abeja descansa sobre una flor de pétalos perlados, así como en un choker adornado con borlas en forma de listón.
El clásico moño Bridgerton aparece reinterpretado en un arete que recorre la oreja, mientras que un charm en forma de bolsita de té, decorado con gemas, aporta un guiño divertido al universo de Lady Whistledown.
“Estamos reinterpretando el estilo Regency desde una mirada contemporánea. La abeja, un símbolo profundamente ligado a la familia Bridgerton, nos inspiró a crear una colección que habla de crecimiento, transformación y pasión”, explicaron Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, Directores Creativos de Pandora.
La campaña está protagonizada por Hannah Dodd (Francesca) y Claudia Jessie (Eloise), fotografiadas por Tim Walker y estilizadas por Harry Lambert, trasladando el glamour de Bridgerton a un contexto actual. Fabricada en plata esterlina 100 % reciclada y con chapado en oro de 14k, la colección incorpora zirconias cúbicas, cristales y perlas cultivadas.