ONU alerta por combates que afectan a indígenas arhuacos en la Sierra Nevada

Indígenas arhuaco de la sierra nevada de Santa Marta son víctimas desde el viernes pasado de enfrentamientos entre grupos armados, que al parecer han dejado un muerto, varios heridos y mujeres desaparecidas, denunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país.



"Damos seguimiento a la situación y expresamos profunda preocupación por los graves abusos de derechos humanos e infracciones del DIH (derecho internacional humanitario) registradas ayer, incluyendo, al parecer, una persona civil muerta, mujeres civiles desaparecidas, personas civiles heridas, entre ellas un niño", expresó ese organismo en X.

Los hechos suceden en una zona rural del municipio de Aracataca -de donde era oriundo el nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez- y los afectados son indígenas arhuaco de las comunidades de serankwa, sabana gobierno, dwinawimmaku y gunmaku.



"Desde el 6 de marzo estas comunidades están sufriendo vulneraciones de sus derechos por los enfrentamientos entre dos grupos armados no estatales", recalcó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que instó "a las autoridades a continuar trabajando de manera articulada y a redoblar acciones para garantizarla la protección de la vida y de los derechos humanos" de los afectados.



En la región donde ocurren los enfrentamientos operan, principalmente, dos grupos de origen paramilitar: el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo que tiene mayor control territorial en la zona.