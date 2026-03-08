Roy Barreras Montealegre es una de las figuras más reconocidas de la política colombiana en las últimas décadas.

Nacido en Bogotá el 27 de noviembre de 1963, el médico, sociólogo, escritor y político ha desarrollado una extensa carrera en el Congreso, donde se desempeñó como representante a la Cámara y senador durante más de una década.

Barreras fue presidente del Senado en dos periodos distintos, convirtiéndose en uno de los pocos dirigentes en repetir ese cargo en la historia reciente del legislativo colombiano. Tras su paso por el Congreso también ejerció como embajador de Colombia en el Reino Unido y actualmente se proyecta como precandidato presidencial para las elecciones de 2026 por el movimiento Frente por la Vida.

Orígenes y vida personal

Barreras proviene de una familia de origen español. Su padre fue médico anestesiólogo y su madre sobrevivió al desplazamiento forzado cuando era niña.

Creció en sectores populares de Bogotá, entre ellos el barrio Las Cruces, y durante su juventud desempeñó distintos oficios para financiar sus estudios universitarios, entre ellos taxista, panadero y enfermero.

Está casado con Gloria, abogada caleña, y es padre de cinco hijos.

Formación académica y carrera médica

Barreras es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, título que obtuvo en 1987.

Posteriormente realizó estudios de posgrado en sociología y administración en la Universidad del Valle, además de especializaciones en derecho público en la Universidad Externado de Colombia y en derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio.

También cursó maestrías en derecho en la Universidad del Rosario y en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona.

Durante cerca de dos décadas ejerció la medicina, principalmente en servicios de urgencias y práctica privada. Además fue profesor de antropología médica en Cali y participó como médico en emergencias nacionales, entre ellas la tragedia de Armero y el terremoto de Armenia.

Escritor y académico

Además de su carrera médica y política, Barreras ha desarrollado una faceta como escritor y ensayista.

Ha publicado obras de ensayo, poesía y narrativa. Entre ellas se destacan textos como La hora de la autonomía (2000), la novela Polvo eres... (2008) y el poemario Que la paz sea contigo (2013).

También ha sido columnista en medios nacionales como El Tiempo, El Espectador y El País de Cali.

Trayectoria política en el Congreso

Su carrera política comenzó en las juventudes del Nuevo Liberalismo inspiradas en el legado de Luis Carlos Galán.

En el año 2000 fue candidato a la Gobernación del Valle del Cauca y posteriormente, en 2006, fue elegido representante a la Cámara.

En 2010 llegó al Senado de la República, donde consolidó su influencia política y legislativa. A lo largo de su paso por el Congreso participó como autor o ponente de más de un centenar de proyectos de ley relacionados con temas sociales, justicia, participación ciudadana y derechos humanos.

Entre las iniciativas legislativas que impulsó se encuentran normas relacionadas con la protección de víctimas del conflicto armado, el reconocimiento de derechos laborales para madres comunitarias, la donación de órganos, la protección de derechos de autor para actores y la creación de políticas para la seguridad vial.

También promovió la Ley de Primera Infancia, normas para mejorar la participación ciudadana y reformas institucionales orientadas a fortalecer el sistema democrático.

Rol clave en el proceso de paz con las FARC

Uno de los capítulos más relevantes de su carrera política fue su participación en el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Barreras fue miembro de la delegación del Estado colombiano en las negociaciones realizadas en La Habana, que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante ese proceso participó en la construcción de mecanismos institucionales derivados del acuerdo, entre ellos la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Estas instituciones forman parte del sistema de justicia transicional diseñado para esclarecer lo ocurrido durante décadas de conflicto armado.

Presidencia del Senado y liderazgo político

Barreras fue presidente del Senado en dos momentos distintos de su carrera política.

Primero ocupó el cargo entre 2012 y 2013, y años más tarde volvió a presidir el Congreso durante el periodo legislativo 2022-2023.

En ese rol fue una figura clave en la articulación política que permitió la aprobación de varias iniciativas legislativas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Embajador en el Reino Unido

Tras dejar la presidencia del Senado, Barreras fue designado embajador de Colombia ante el Reino Unido.

Durante su misión diplomática, centró su agenda en fortalecer la inversión extranjera en sectores estratégicos como infraestructura, transición energética, turismo y agroindustria.

Su gestión también buscó ampliar los vínculos comerciales entre ambos países y promover la presencia de Colombia en el escenario internacional.

Controversias y cuestionamientos

Como otras figuras de larga trayectoria política, Barreras también ha enfrentado controversias.

En 2023 el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección como senador para el periodo 2022-2026 por un caso de doble militancia.

Adicionalmente, ha sido objeto de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, clientelismo y posibles conflictos de interés en distintas entidades públicas. Barreras ha rechazado estos señalamientos y ha asegurado que enfrentará las investigaciones por la vía judicial.

Aspiración presidencial para 2026

Tras su experiencia legislativa y diplomática, Barreras alcanzó este domingo más de 230 mil votos en la consulta del Frente por la Vida.

Su discurso político ha estado centrado en la construcción de consensos, la defensa del proceso de paz y la necesidad de promover reformas sociales que reduzcan las desigualdades en Colombia.