Pedro Sánchez Suárez recibió los tarjetones, caminó unos pasos y se detuvo frente al cubículo de votación. Alrededor suyo, el puesto electoral seguía su rutina: jurados revisando cédulas, ciudadanos entrando y saliendo, voces que se mezclaban en el salón del Colegio Calasanz La Esmeralda Escolapias, en Bogotá. Pero para él ese momento tenía algo distinto.

Era la primera vez que iba a votar.

A sus 53 años, el ministro de Defensa Nacional llevaba más de tres décadas viviendo las elecciones desde otro lugar. Durante 35 años como oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cada jornada electoral lo encontraba trabajando en algún punto del país: vigilando carreteras por donde se transportaba el material electoral, custodiando puestos de votación en municipios apartados o participando en operativos destinados a garantizar que los ciudadanos pudieran acercarse a las urnas sin amenazas.

Mientras millones de colombianos ejercían su derecho al voto, él se encargaba de proteger ese derecho.

Por eso nunca había estado dentro de un cubículo electoral.

Este domingo la escena cambió. Tras identificarse en la mesa número 3 del puesto de votación, Sánchez Suárez recibió los tarjetones y entró finalmente al pequeño espacio donde cada ciudadano queda a solas con su decisión. Durante unos segundos el ruido del puesto desaparece y todo se reduce a un gesto simple: marcar una opción en el papel.

Para él ese gesto tardó 35 años en llegar.

Durante su carrera militar, las elecciones siempre significaron despliegues, logística y seguridad. En muchos lugares del país, la posibilidad misma de votar dependía de la presencia de uniformados custodiando carreteras, protegiendo puestos electorales o escoltando el material de votación hasta zonas donde el orden público ha sido históricamente frágil.

Sánchez Suárez fue parte de esos operativos durante buena parte de su vida.

Ahora es quien los dirige.

Lea también: Policía despliega 120.000 uniformados para elecciones legislativas

Mientras él depositaba su primer voto en la urna, en todo el país más de 246.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional custodiaban 13.493 puestos de votación, uno de los dispositivos de seguridad más grandes que se despliegan en Colombia durante una jornada electoral.

El ministro también recordó que el Gobierno mantiene recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita anticipar delitos electorales o posibles acciones terroristas contra los comicios, una medida destinada a proteger el desarrollo de la jornada democrática.

Después de votar, su agenda volvió rápidamente a lo que ha sido su rutina durante años: recorrer puestos de votación, verificar el dispositivo de seguridad y seguir en tiempo real los reportes desde los centros de mando del Gobierno.

Vea también: Estas son las tarjetas electorales que recibirán los colombianos para votar el 8 de marzo

Sin embargo, antes de regresar a los informes y a la coordinación de los operativos, hubo un instante silencioso frente a una urna que rompió una historia personal de décadas.

Durante 35 años, Pedro Sánchez Suárez se encargó de cuidar las elecciones de los colombianos.

Este domingo, por primera vez, también pudo vivir una desde adentro.