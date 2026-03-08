Drones detectan ingreso de 2.400 venezolanos a Colombia en elecciones 2026

Mientras Colombia desarrolla la jornada de elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, organismos de seguridad detectaron un ingreso irregular de ciudadanos venezolanos por la frontera con Venezuela, pese a que el Gobierno había ordenado el cierre temporal de los pasos fronterizos como medida de seguridad electoral.

Según información conocida por las autoridades, imágenes captadas por drones de inteligencia militar registraron el paso de un gran número de personas a través de un corredor fronterizo ubicado en el departamento de Norte de Santander, una de las zonas más sensibles en la frontera colombo-venezolana.

Las grabaciones evidencian el tránsito de aproximadamente 2.400 personas, quienes habrían ingresado a Colombia por un punto no autorizado, en momentos en que estaba vigente la restricción de movilidad por los pasos oficiales entre ambos países.

En el material audiovisual se observa cómo grupos numerosos avanzan por rutas informales, utilizando caminos ilegales para atravesar la frontera y entrar al territorio colombiano.

Investigaciones por posible participación electoral

Frente a estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que una de las hipótesis que manejan las autoridades es que estas personas presuntamente se estarían movilizando con la intención de participar en las elecciones que se desarrollan este domingo.

El funcionario también señaló que se iniciarán investigaciones sobre algunas empresas de transporte de servicio especial que aparecen en los registros audiovisuales recopilados por las autoridades.

El objetivo de estas indagaciones es establecer si existe algún tipo de relación entre estas compañías y el traslado de los ciudadanos que cruzaron la frontera, lo que podría derivar en eventuales sanciones si se comprueba alguna irregularidad.