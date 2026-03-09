¿Qué partidos podrían perder personería tras el preconteo del Congreso 2026?

Los resultados preliminares del Congreso 2026 dejan a varias fuerzas políticas en zona crítica frente a la personería jurídica, aunque no todos los casos tienen el mismo nivel de claridad. La regla no se define solo por Senado: el artículo 108 de la Constitución establece que los partidos y movimientos pueden obtener o conservar la personería con una votación no inferior al 3 % de los votos válidos en elecciones de Cámara o Senado, y que la pierden si no alcanzan ese porcentaje en esas corporaciones. El reconocimiento formal, además, le corresponde al Consejo Nacional Electoral.

Con ese marco, la primera cautela es metodológica. La Registraduría advierte que el preconteo tiene carácter informativo y no valor jurídico vinculante, mientras que los escrutinios son los que consolidan los resultados con efectos legales. Por eso, cualquier lectura sobre pérdida de personería sigue atada al cierre del escrutinio y a la decisión posterior de la autoridad electoral.

En Cámara, el preconteo reporta 18.961.246 votos válidos, de modo que el 3 % equivale hoy a cerca de 568.838 votos. Esa cifra permite hacer una depuración más precisa de los partidos que llegan comprometidos a la recta final del conteo.

El caso más claro es el de Creemos. En Cámara aparece con 285.354 votos, equivalentes al 1,50 %, muy por debajo del umbral. A eso se suma que en el seguimiento periodístico de la elección también figura lejos del piso exigido en Senado. Si el escrutinio no altera de forma sustancial ese panorama, su continuidad como partido con personería queda seriamente comprometida.

La situación de Oxígeno es todavía más débil. En el preconteo de Cámara figura con 8.386 votos, apenas 0,04 %, y en Senado también aparece con una votación marginal. En su caso, el escenario no es solo de rezago frente al umbral, sino de una distancia demasiado amplia como para pensar, por ahora, en una reversión de fondo durante el escrutinio. El contraste es especialmente fuerte porque esa colectividad había recuperado su personería por decisión del CNE en 2021, junto con Salvación Nacional.

Con Comunes, en cambio, el análisis exige más cuidado. En Senado, la coalición Fuerza Ciudadana–Comunes aparece en los reportes preliminares con una votación insuficiente para acercarse al umbral, pero el problema jurídico no se agota ahí. Primero, porque una coalición no equivale automáticamente a una sola personería; y segundo, porque el Acto Legislativo 03 de 2017 reconoció al partido surgido del tránsito de las FARC-EP reglas especiales de conservación de personería hasta el 19 de julio de 2026, incluida la excepción frente al umbral de votación durante ese periodo. Después de esa fecha, sí se le aplican las reglas ordinarias de todos los partidos.

Eso hace que Comunes no pueda ser leído exactamente igual que Creemos u Oxígeno. Su situación es delicada y el 2026 sí marca el fin del régimen transitorio que lo protegió durante dos periodos legislativos, pero el desenlace institucional todavía depende de cómo cierre el escrutinio y de cómo se interpreten sus resultados en el marco de la transición prevista por la norma.

La conclusión, por ahora, no debería presentarse como una sentencia uniforme. Creemos y Oxígeno sí aparecen claramente en riesgo de perder la personería por su bajo desempeño en Senado y Cámara. Comunes, en cambio, llega a un punto de quiebre, pero bajo un régimen especial que vuelve su caso menos lineal que el de los demás. El error sería meter a los tres en la misma bolsa y dar por resuelto, desde el preconteo, un trámite que todavía depende del escrutinio y del Consejo Nacional Electoral.