La reaparición de Verónica Alcocer junto a Petro en jornada electoral

Dom, 08/03/2026 - 12:20
La primera dama volvió a escena tras meses lejos de actos públicos en Colombia.
Créditos:
Presidencia de la República

La jornada electoral de este 8 de marzo dejó también una imagen que captó la atención en el centro de Bogotá: la reaparición pública de la primera dama, Verónica Alcocer, quien acompañó al presidente Gustavo Petro al momento de votar.

La escena ocurrió en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar, donde el mandatario llegó caminando junto a su esposa y sus hijas Antonella y Sofía Petro Alcocer, en medio de la presencia de medios de comunicación y ciudadanos que seguían el inicio de la jornada electoral.

Lea también: Verónica Alcocer reapareció tras escándalos en su contra

La presencia de la primera dama generó comentarios porque hacía varios meses no participaba en actos públicos en el país, tras permanecer fuera de Colombia durante una temporada. Su ausencia había alimentado especulaciones sobre su agenda y su bajo perfil en eventos oficiales recientes.

Alcocer apareció con un estilo sencillo y relajado, vestida con camisa blanca, jeans y un pañuelo azul al cuello, mientras caminaba junto al presidente por las calles cercanas al puesto de votación.

Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron a la familia presidencial avanzando junta hacia el lugar donde Petro ejercería su derecho al voto, una escena que contrastó con las semanas anteriores en las que la primera dama había estado lejos del foco público.

Lea también: Los looks más llamativos que dejó la posesión presidencial

Aunque el protagonismo de la jornada estuvo en las urnas y en el desarrollo de las elecciones legislativas, la reaparición de Verónica Alcocer junto al presidente terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del inicio de la jornada electoral en Bogotá.

Su presencia volvió a ponerla en el centro de la escena política y mediática, en un día marcado por el movimiento de votantes, el despliegue de seguridad y el inicio de uno de los procesos electorales más importantes del país.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Verónica Alcocer
Gustavo Petro
Elecciones 2026
