El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un “gran error” la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, una decisión que, según analistas, marca un nuevo capítulo de tensión en medio de la guerra que Washington e Israel mantienen contra Teherán.

En declaraciones a la cadena NBC, el mandatario estadounidense cuestionó la designación del religioso iraní, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, quien gobernó el país durante más de tres décadas.

“Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error”, afirmó Trump al referirse al nombramiento del nuevo líder supremo de la República Islámica.

La figura de Mojtaba Jameneí ya había sido objeto de críticas por parte del mandatario estadounidense. La semana pasada Trump lo calificó como un “peso ligero” y puso en duda su permanencia en el poder si no contaba con respaldo internacional.

En una entrevista con ABC News, el presidente estadounidense incluso insinuó que la continuidad del nuevo líder podría depender de la aceptación de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió el republicano, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar a un sucesor ligado al régimen de los ayatolás siempre que sea un “buen líder”.

La elección de Mojtaba Jameneí, de 56 años, se produjo el domingo tras la muerte de su padre, ocurrida el 28 de febrero durante los primeros ataques de la operación militar denominada ‘Furia Épica’.

Según autoridades iraníes, la designación buscó evitar un vacío de poder en medio de la ofensiva militar que enfrenta el país.

La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán, expresó de inmediato su respaldo al nuevo líder y anunció ataques en su nombre contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel.

El conflicto en la región se intensificó tras el inicio de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que ya completa dos semanas de bombardeos contra instalaciones estratégicas dentro de Irán.

Los ataques han dejado la muerte de altos mandos militares iraníes, miembros del antiguo liderazgo político y cientos de civiles, entre ellos varios niños, según reportes difundidos desde Teherán.

Irán ha respondido con ataques contra bases y embajadas estadounidenses en distintos países de Oriente Medio, incluidos Kuwait y Arabia Saudí, acciones en las que han muerto al menos siete militares estadounidenses.

Trump ha defendido la ofensiva militar argumentando que Irán pretendía expandir su influencia y “apoderarse de todo Oriente Medio”, y ha descrito al país como un “tigre de papel” cuyas capacidades militares, aseguró, han sido debilitadas por la campaña aérea liderada por Washington y sus aliados.

*Con información de EFE