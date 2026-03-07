Inicio
Mundo

Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

Sáb, 07/03/2026 - 12:04
El presidente de Estados Unidos presentó la iniciativa durante una cumbre con líderes de Latinoamérica en Miami, donde propuso usar fuerza militar para combatir el narcotráfico en la región.
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), sosteniendo un documento junato al presidente de Paraguay, Santiago Peña (i), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (i), y el presidente de Panamá José Raúl Mulino (c-arriba), este sábado, en Miami (EE.UU.).
Créditos:
EFE/ Presidencia de Paraguay

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda".

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región", declaró el mandatario durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles.

"De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó el mandatario.

El republicano prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso "con más intensidad" de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela.

En el mismo discurso, el mandatario señaló que México es el "epicentro de la violencia de los carteles" y se burló de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque, dijo, que ha rechazado la ayuda estadounidense para combatirlos.

Los asistentes a la cumbre son los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry 'Tito'0 Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

Mundo
Donald Trump
Estados Unidos
Escudo de las Américas
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Benedetti dice que el Gobierno respetará elecciones del 8 de marzo
Benedetti dice que el Gobierno respetará elecciones del 8 de marzo
El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno reconocerá los resultados de las elecciones del 8 de marzo y garantizó transparencia en el proceso.
Mundo
Mujeres lideran la transformación digital en América Latina
El liderazgo femenino está ganando protagonismo en sectores como tecnología, fintech y comercio electrónico, impulsando innovación y crecimiento en la economía digital de América Latina.
Mundo
Trump afirma que Cuba vive sus “últimos momentos” y revela negociaciones con La Habana
Trump afirma que Cuba vive sus “últimos momentos”
Desde la cumbre Escudo de las Américas en Miami, Trump habló sobre la crisis en Cuba y las conversaciones con su gobierno.
Bogotá
TransMiCable de San Cristóbal alcanza 85% de avance, ¿cuándo entrará en operación?
TransMiCable San Cristóbal
El sistema tendrá 148 cabinas y podrá movilizar hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, reduciendo los tiempos de viaje en la localidad.