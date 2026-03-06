Melania Trump estrenará documental con Prime Video

El documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que muestra entre bambalinas los días previos a la segunda investidura de su esposo, el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará el próximo lunes 9 de marzo en la plataforma Prime Video, tras su paso por las salas de cine.

La película, titulada 'Melania', debutó el pasado 30 de enero en cines, recaudando 7 millones de dólares en su primer fin de semana, superando las expectativas y convirtiéndose en el mejor estreno para un documental en la última década.



Desde entonces, el interés por la cinta fue decayendo, hasta concluir su recorrido por los cines con una recaudación total de 16,4 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.