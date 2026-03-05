La participación de la actriz e influencer Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity estaría generando cierta incomodidad dentro de la producción del programa.

Según información revelada por el programa digital La Corona TV, la también creadora de contenido estaría solicitando permisos constantes para ausentarse temporalmente de las grabaciones, debido a compromisos comerciales y campañas publicitarias que tenía previamente firmadas.

La situación, que inicialmente circulaba como un rumor en redes sociales, estaría empezando a convertirse en un tema de tensión dentro del ‘reality’.

Los permisos de Lina Tejeiro que complicarían la producción

De acuerdo con el periodista y presentador Ariel Osorio, cada vez que Lina Tejeiro solicita un permiso para cumplir compromisos externos, la producción del programa se ve obligada a reorganizar las grabaciones y ajustar los retos de la competencia.

Esto implica modificar cronogramas y adaptar la dinámica del programa para que los desafíos culinarios puedan desarrollarse sin afectar la narrativa del ‘reality’.