La participación de la actriz e influencer Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity estaría generando cierta incomodidad dentro de la producción del programa.
Según información revelada por el programa digital La Corona TV, la también creadora de contenido estaría solicitando permisos constantes para ausentarse temporalmente de las grabaciones, debido a compromisos comerciales y campañas publicitarias que tenía previamente firmadas.
La situación, que inicialmente circulaba como un rumor en redes sociales, estaría empezando a convertirse en un tema de tensión dentro del ‘reality’.
Los permisos de Lina Tejeiro que complicarían la producción
De acuerdo con el periodista y presentador Ariel Osorio, cada vez que Lina Tejeiro solicita un permiso para cumplir compromisos externos, la producción del programa se ve obligada a reorganizar las grabaciones y ajustar los retos de la competencia.
Esto implica modificar cronogramas y adaptar la dinámica del programa para que los desafíos culinarios puedan desarrollarse sin afectar la narrativa del ‘reality’.
En un formato como MasterChef Celebrity, donde los retos y eliminaciones están cuidadosamente planificados, la ausencia de un participante puede alterar el desarrollo del juego, obligando al equipo de producción a replantear algunos momentos clave.
Un reality donde cada participante influye en la dinámica
Los programas de competencia como MasterChef Celebrity funcionan bajo una estructura estricta de grabación. Por eso, cuando un concursante no está disponible, la producción debe frenar momentáneamente las actividades o modificar el desarrollo de los retos.
Según lo señalado por Osorio, este tipo de ajustes obligan a todo el equipo detrás de cámaras a trabajar contrarreloj para reorganizar la agenda del programa.
¿Qué dicen las redes?
Esta noticia causó diversas reacciones entre los internautas, en la sección de comentarios se pueden ver los siguientes: "Es toda una profesional siempre no sean sapos", "Cuando la contrataron ya lo sabían entonces si ellos lo aceptaron así deben cumplir", "Me extraña de Lina si ella se da golpes de pecho con lo profesional que es", "¿Y ella no q es muy responsable y profesional?", "Simple, que renuncie", entre otros.
¿Cuándo estrena MasterChef?
Para los seguidores de este exitoso formato culinario, la octava temporada de esta franquicia empezaría a trasmitirse cuando termine la actual entrega de 'La casa de los famosos', sin embargo, teniendo en cuenta la gran acogida del Mundial de Fútbol lo más probable es que se retrase hasta que termine este mediático campeonato, es decir, a mediados de julio.