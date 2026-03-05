A pocos días de las elecciones de Congreso del 8 de marzo, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos de Bogotá es si cualquier persona puede votar en Corferias, el llamado puesto censo de la capital.

La respuesta es no.

Contrario a lo que muchos creen, en este lugar no votan quienes olvidaron inscribir su cédula o quienes deciden acudir a las urnas a última hora. La Registraduría aclaró que solo pueden sufragar allí quienes tienen inscrita su cédula en ese puesto o quienes nunca la han inscrito y su documento fue expedido en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.

En el caso de las cédulas expedidas desde el 8 de enero de 2003, estas quedan inscritas automáticamente en un puesto de votación cercano a la sede de la Registraduría donde se realizó el trámite del documento.

Más de 41 millones de colombianos podrán votar

Para las elecciones legislativas de 2026, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior.

Del total de ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación.

En el país, 40.036.238 ciudadanos podrán acudir a 123.314 mesas instaladas en 13.493 puestos, de los cuales 6.011 están en zonas urbanas y 7.482 en áreas rurales.

Para las elecciones de representantes a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, que podrán votar en 5.042 mesas ubicadas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios.

En el exterior, 1.250.846 colombianos están habilitados para votar en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países. Allí el proceso electoral comenzó el 2 de marzo y se extenderá hasta el 8 de marzo.

Cómo consultar el puesto de votación

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación ‘aVotar’, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, o ingresando a la página web de la Registraduría.

En el portal oficial deben seleccionar ‘Elecciones 2026’, luego ‘Congreso de la República’ y finalmente la opción ‘Consulta lugar de votación’ para conocer el puesto y la mesa asignada.