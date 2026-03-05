Las acciones de tutela presentadas en los despachos judiciales de Colombia registraron un crecimiento del 162% entre 2020 y 2025, según cifras de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con el reporte oficial, en 2020 se radicaron 459.680 tutelas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436 acciones, lo que refleja un aumento significativo en el uso de este mecanismo constitucional para la protección de derechos fundamentales.

Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela. Las estadísticas excluyen las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones.

Entre los derechos más invocados por los ciudadanos se destacan el derecho de petición y el derecho fundamental a la salud.

Derecho de petición, uno de los más reclamados

Durante 2025 se tramitaron 432.658 acciones de tutela relacionadas con la vulneración del derecho de petición.

De ese total, 177.531 fueron concedidas por los jueces, 138.738 se resolvieron como hecho superado, 77.333 fueron negadas y 39.055 se declararon improcedentes.

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se tramitaron 29.465 acciones de tutela por este motivo, mientras que en la Jurisdicción Ordinaria se profirieron 403.193 decisiones relacionadas con este derecho.

Las regiones donde se registró el mayor número de tutelas concedidas por derecho de petición fueron Bogotá con 29.514 casos, Valle del Cauca con 23.255 y Antioquia con 22.598. En contraste, Quindío con 1.555, Caquetá con 1.388 y Chocó con 844 registraron las cifras más bajas.

La salud sigue siendo motivo principal de tutela

El derecho fundamental a la salud también concentró un alto número de acciones judiciales. En 2025 se tramitaron 378.895 tutelas por presuntas vulneraciones a este derecho.

De ellas, 297.150 fueron concedidas, 45.306 correspondieron a hechos superados, 23.864 fueron negadas y 12.575 se declararon improcedentes.

En la Jurisdicción Ordinaria se tramitaron 360.261 acciones relacionadas con el derecho a la salud.

Las decisiones favorables se concentraron principalmente en Antioquia con 59.719 tutelas concedidas, seguido de Bogotá con 28.410 y Valle del Cauca con 26.659, cifras que guardan relación con el tamaño de la población y el número de despachos judiciales en esas regiones.

Les siguen Norte de Santander con 21.287 tutelas concedidas, Caldas con 16.844 y Santander con 15.487 decisiones favorables en materia de salud.

Por su parte, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tramitó 18.634 acciones de tutela relacionadas con este derecho, de las cuales 15.515 fueron concedidas.

En ese ámbito, Antioquia con 2.994 casos, Norte de Santander con 2.650, Caldas con 1.307 y Valle del Cauca con 1.197 registraron el mayor número de tutelas concedidas en 2025.