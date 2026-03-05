Inicio
Judicializan a tres soldados por asesinar a un perro en Buenaventura

Jue, 05/03/2026 - 09:51
La Fiscalía imputó a tres militares el delito de muerte animal agravada. Uno de ellos aceptó cargos, mientras que los otros dos recibieron medida de aseguramiento en cárcel.
Las evidencias indican que los militares habrían recogido al canino recién nacido en medio de la vegetación.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres soldados señalados de causarle la muerte a un perro en un Puesto Avanzado de Infantería de Marina ubicado en inmediaciones del aeropuerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Los militares procesados son Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla, quienes fueron capturados en un operativo conjunto realizado con unidades de la Policía Nacional.

La investigación, adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), señala que los hechos ocurrieron el 5 de febrero cuando los uniformados habrían encontrado a un perro recién nacido entre la vegetación en el sector donde se encontraba instalado el puesto militar.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Meza Gómez habría sujetado al animal a la fuerza y agredirlo, mientras que Fajardo Padilla presuntamente lo atacó con un machete, causándole la muerte.

En el caso de Benavides Alvear, el ente acusador sostiene que habría grabado lo ocurrido en un video que posteriormente fue compartido con sus contactos a través de chats de mensajería instantánea.

Tras la captura, los tres soldados fueron presentados ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía imputó el delito de muerte animal agravada.

Durante la audiencia, John Sebastián Fajardo Padilla aceptó los cargos, por lo que continuará vinculado al proceso judicial. En cuanto a los otros dos procesados, el juez decidió imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación.

