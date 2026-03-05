Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá con un espectáculo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde celebrará más de dos décadas de trayectoria musical.

El show, titulado ‘Fonseca en la Casa’, se realizará el 24 de octubre y marcará un momento especial para el artista bogotano, que por primera vez llegará al principal escenario deportivo de la capital.

“Esta ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar”, dijo el cantante en una entrevista con la Agencia EFE

El músico, ganador de nueve premios Latin Grammy, explicó que el concierto será una celebración de su carrera junto al público que lo ha acompañado durante más de 25 años.

“Queremos pasar por las canciones más importantes de mi repertorio y celebrar esto con la gente que me ha acompañado y me ha apoyado en tantos años”, añadió.

El espectáculo llega después de varias presentaciones con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá y de una gira reciente en la que, según los organizadores, reunió a más de 100.000 personas en la capital.