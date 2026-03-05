Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá con un espectáculo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde celebrará más de dos décadas de trayectoria musical.
El show, titulado ‘Fonseca en la Casa’, se realizará el 24 de octubre y marcará un momento especial para el artista bogotano, que por primera vez llegará al principal escenario deportivo de la capital.
“Esta ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar”, dijo el cantante en una entrevista con la Agencia EFE
El músico, ganador de nueve premios Latin Grammy, explicó que el concierto será una celebración de su carrera junto al público que lo ha acompañado durante más de 25 años.
“Queremos pasar por las canciones más importantes de mi repertorio y celebrar esto con la gente que me ha acompañado y me ha apoyado en tantos años”, añadió.
El espectáculo llega después de varias presentaciones con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá y de una gira reciente en la que, según los organizadores, reunió a más de 100.000 personas en la capital.
Un nuevo ciclo musical
El anuncio del concierto coincide además con el inicio de una nueva etapa musical para el artista.
Fonseca confirmó que lanzará un nuevo álbum a finales de abril, el primero desde ‘Tropicalia’ (2024), cuyos temas también harán parte del repertorio del espectáculo.
“Este 2026 es un año de arrancar un ciclo nuevo”, señaló.
El cantante adelantó que el tema que dará nombre al disco será una colaboración con “una de las leyendas de la música colombiana”, aunque todavía no reveló el nombre del artista.
De este trabajo ya se conocen algunos sencillos como ‘Nunca me fui’, junto a Rubén Blades; ‘Venga lo que venga’, con Rawayana, y ‘Enamorarte mil veces’, con Manuel Medrano.
Precios de la boletería
Los precios para el concierto en El Campín tendrán diferentes rangos según la localidad. En preventa, las entradas irán desde $150.000 hasta $6.500.000, sin incluir el servicio.
En precio full, los valores podrán llegar hasta $7.800.000 en los palcos principales.
Entre las localidades anunciadas están Palcos Te mando flores, Palcos Eres mi sueño, Palcos Simples corazones, Occidental baja, Occidental alta VIP, Occidental alta, Norte alta y Sur alta.
Los organizadores también señalaron que todos los palcos serán para 10 personas y que la preventa estará disponible hasta agotar el 50% del aforo de cada localidad.
Puede consultar los detalles aquí.
El inicio de una nueva gira
El concierto en Bogotá también será el punto de partida de una nueva gira internacional con la que Fonseca espera volver a recorrer distintos países.
Aunque todavía no se han confirmado las ciudades del tour, el artista destacó la conexión que mantiene con el público latino en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
“Si uno lleva 20 años fuera de su tierra, el corazón nunca se va”, afirmó.
El colombiano también defendió la música en vivo como una forma de conexión en tiempos difíciles.
“Uno tiene que aferrarse a cosas como la música… a esa conexión de mirarte a los ojos con alguien que está cantando una canción que tú escribiste y que ves que le mueve el alma”, expresó.