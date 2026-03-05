Inicio
Colombia

Más de 3.000 candidatos buscan una curul en el Congreso este 8 de marzo

Jue, 05/03/2026 - 09:35
1.071 aspirantes competirán por el Senado y 2.010 por la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo en Colombia.
Elecciones 2026
Créditos:
Registraduría

Un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Congreso de la República durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 8 de marzo en Colombia.

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, 1.071 candidatos buscan un escaño en el Senado, mientras que 2.010 compiten por la Cámara de Representantes, lo que configura una de las contiendas electorales más amplias en número de aspirantes.

En el caso del Senado, los candidatos están distribuidos en 26 listas. De ellas, 16 corresponden a la circunscripción nacional, que agrupa 1.048 aspirantes, y 10 pertenecen a la circunscripción indígena, con 23 candidatos.

Para la Cámara de Representantes se registraron 2.010 aspirantes en 491 listas, distribuidas en diferentes circunscripciones electorales del país. La mayoría corresponde a las circunscripciones territoriales, con 1.588 candidatos en 298 listas.

También participan listas de comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos en el exterior. A esto se suman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que cuentan con 237 candidatos distribuidos en 121 listas, creadas para fortalecer la representación política en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.

En total, 1.270 mujeres y 1.811 hombres integran las listas para el Congreso en estas elecciones legislativas, que definirán la nueva composición del Senado y la Cámara para el próximo periodo.

Los ciudadanos podrán consultar las listas completas de candidatos a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional, donde también está disponible la información detallada por circunscripción y partido político.

Candidatos elecciones 2026
Créditos:
Registraduría
Colombia
Elecciones 2026
Congreso de la República
Cámara de Representantes
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Fonseca anuncia su primer concierto en El Campín: precios de boletería y fecha
Fonseca
El cantante colombiano celebrará más de 25 años de carrera con un concierto en el estadio El Campín el 24 de octubre, que también marcará el inicio de una nueva gira internacional.
Mundo
El Ejército iraní dice haber atacado un petrolero y una base de EE. UU.
El Ejército iraní dice haber atacado un petrolero y base de EE. UU.
Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense y una base en Irak mientras Israel bombardea Teherán y la UE exige frenar la escalada.
La Sala de Salas
¡Aleluya!
Aleluya-sala-de-salas
Lo que se considera polarización no es una posición ante la vida, sino una ficción que nos han querido imponer.
Colombia
¿Todos pueden votar en Corferias? Esto dice la Registraduría
Elecciones 2026
El puesto censo de Corferias en Bogotá solo está habilitado para ciudadanos con cédula inscrita allí o expedida en la ciudad entre 1988 y 2003 que nunca la hayan inscrito.