Un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Congreso de la República durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 8 de marzo en Colombia.

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, 1.071 candidatos buscan un escaño en el Senado, mientras que 2.010 compiten por la Cámara de Representantes, lo que configura una de las contiendas electorales más amplias en número de aspirantes.

En el caso del Senado, los candidatos están distribuidos en 26 listas. De ellas, 16 corresponden a la circunscripción nacional, que agrupa 1.048 aspirantes, y 10 pertenecen a la circunscripción indígena, con 23 candidatos.

Para la Cámara de Representantes se registraron 2.010 aspirantes en 491 listas, distribuidas en diferentes circunscripciones electorales del país. La mayoría corresponde a las circunscripciones territoriales, con 1.588 candidatos en 298 listas.

También participan listas de comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos en el exterior. A esto se suman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que cuentan con 237 candidatos distribuidos en 121 listas, creadas para fortalecer la representación política en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.

En total, 1.270 mujeres y 1.811 hombres integran las listas para el Congreso en estas elecciones legislativas, que definirán la nueva composición del Senado y la Cámara para el próximo periodo.

Los ciudadanos podrán consultar las listas completas de candidatos a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional, donde también está disponible la información detallada por circunscripción y partido político.