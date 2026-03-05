Ecopetrol tuvo un beneficio neto de $5,1 billones (unos USD 1.356 millones) en 2025, una caída del 44,8% con respecto a la utilidad registrada en 2024, informó este miércoles la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) el año pasado fue de $23,9 billones (unos USD 6.356 millones), una reducción del 23% frente al 2024, señaló la compañía.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que el año pasado la empresa operó "en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado" y destacó que lograron "reaccionar de manera oportuna ante eventos externos" que estaban fuera de su control.

"El año anterior, logramos el cumplimiento del plan de inversiones, priorizando proyectos estratégicos y extrayendo el máximo valor del portafolio existente. Esta capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, nos permitió mantener la continuidad operativa, asegurar nuestra competitividad y entregar estos resultados", añadió.

Los ingresos por ventas de Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, se ubicaron en $71 billones de pesos (cerca de USD 18.874 millones), lo que también representó una caída del 12,4% con respecto al registro de 2024.

Esto ocurrió, según la compañía, por un menor precio de referencia Brent, una disminución de las ventas de gas asociada a una menor producción y la baja tasa de cambio del último trimestre de 2025.

La producción de crudo, entre tanto, fue de 745.300 barriles de petróleo equivalentes por día (kbped) el año pasado, una ligera reducción del 0,1% frente a los 745,8 kbped de 2024.

"El nivel de producción promedio fue de 745 kbped, en línea con la meta del año 2025 y de los niveles en 2024. Se destaca el aporte de la producción de crudo nacional, que alcanzó 517 kbped, el mayor nivel de los últimos cinco años", señaló Roa.

El directivo resaltó que en 2025 la compañía avanzó "en la maduración de descubrimientos hacia su fase de desarrollo, destacando la declaración comercial de cuatro áreas exploratorias", tres de ellas en Colombia y una en Brasil.